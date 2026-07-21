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21.07.2026 14:10

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη- «Ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει»

21.07.2026 14:10
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Μια συγκινητική ανάρτηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του, 30 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Ο γιος της αείμνηστης εθνικής σταρ που -δεν έδωσε το παρών στο χθεσινό μνημόσυνο– δημοσίευσε μια φωτογραφία από το κοιμητήριο, επισημαίνοντας ότι θέλησε να βρεθεί κοντά της μόνος, μακριά από τα φλας και άλλες παρουσίες, επισημαίνοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η απουσία της μοιάζει μέχρι και σήμερα ένα γεγονός αδιανόητο…

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ» έγραψε.

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα (20/7) πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με συγγενείς, συνεργάτες και φίλους της αείμνηστης ηθοποιού να δίνουν το παρών στην επιμνημόσυνη δέηση.

Ανάμεσά τους ήταν ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον γιο του Αιμίλιο, διοικητή του νοσοκομείου «Ασκληπιείο» στη Βούλα. 

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης η Έφη Πίκουλα, σύζυγος του αδερφού της ηθοποιού, Τάκη Βουγιουκλάκη που έφυγε από τη ζωή το 2021, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ελένη Ροδά, η Άριελ Κωνσταντινίδη, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Κώστας Πρέκας και ο Κώστας Βενετσάνος.

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