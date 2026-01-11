Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη σύγκριση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη ζωή σήμερα με τα τρία παιδιά της μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

«Είναι δύσκολο να μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου. Παρόλο που μεγάλωσα με οικογένεια, δεν υπήρχε συνεργασία», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

»Αυτά που βιώνω σήμερα είναι επακόλουθα αυτών που έζησα σαν παιδί. Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα. Μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό. Έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο», πρόσθεσε.

