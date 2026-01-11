Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη σύγκριση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη ζωή σήμερα με τα τρία παιδιά της μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».
«Είναι δύσκολο να μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου. Παρόλο που μεγάλωσα με οικογένεια, δεν υπήρχε συνεργασία», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.
»Αυτά που βιώνω σήμερα είναι επακόλουθα αυτών που έζησα σαν παιδί. Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα. Μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό. Έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο», πρόσθεσε.
