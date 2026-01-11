search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:36
LIFESTYLE

11.01.2026 14:37

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

11.01.2026 14:37
ariel_kwnstantinidi

Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη σύγκριση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη ζωή σήμερα με τα τρία παιδιά της μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

«Είναι δύσκολο να μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου. Παρόλο που μεγάλωσα με οικογένεια, δεν υπήρχε συνεργασία», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

»Αυτά που βιώνω σήμερα είναι επακόλουθα αυτών που έζησα σαν παιδί. Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα. Μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό. Έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο», πρόσθεσε.

souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και έκαναν σούζες – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

doukas (2)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

germanou fredy germanos (1)
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

