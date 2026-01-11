search
11.01.2026 12:41

Σίσσυ Χρηστίδου για Βαρουφάκη: «Εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση – Δεν πίστευα ότι υπάρχει»

11.01.2026 12:41
xristidou_varoufakis_liagkas_moutidou

Θέση για την πολυσυζητημένη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη πήρε, το πρωί της Κυριακής, η Σίσσυ Χρηστίδου.

Παρακολουθώντας τη δήλωσή του για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, η παρουσιάστρια του Mega έκανε λόγο για μια «επικίνδυνη δήλωση».

«Κι εγώ εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση, δεν πίστευα ότι υπάρχει. Δεν είναι αν έγινε στο διαδίκτυο ή την τηλεόραση. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση και δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις διαφήμισης των ναρκωτικών και τι ωραία που ήταν και για 15 ώρες χόρευα. Δεν είναι ότι ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια του, όπως είπε η Σοφία Μουτίδου. Επί της ουσίας συμφωνώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Η διαχείριση είναι άλλο», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το βρίσκω τρομερά προβληματικό»

«Η αλήθεια αυτή είναι επικίνδυνη κι από τη στιγμή που έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει αν είμαστε προσεκτικοί. Δεν βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια μας όποια κι αν είναι, γιατί μπορεί να επηρεάσει και να δώσει προτροπή σε νέα παιδιά να κάνουν πράγματα που είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους. Το βρίσκω τρομερά προβληματικό και προβοκατόρικο», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

mitsotakis_EU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος

groilandia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

masoud_pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

