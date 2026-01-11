Σίσσυ Χρηστίδου για Βαρουφάκη: «Εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση – Δεν πίστευα ότι υπάρχει»

Θέση για την πολυσυζητημένη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη πήρε, το πρωί της Κυριακής, η Σίσσυ Χρηστίδου.

Παρακολουθώντας τη δήλωσή του για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, η παρουσιάστρια του Mega έκανε λόγο για μια «επικίνδυνη δήλωση».

«Κι εγώ εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση, δεν πίστευα ότι υπάρχει. Δεν είναι αν έγινε στο διαδίκτυο ή την τηλεόραση. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση και δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις διαφήμισης των ναρκωτικών και τι ωραία που ήταν και για 15 ώρες χόρευα. Δεν είναι ότι ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια του, όπως είπε η Σοφία Μουτίδου. Επί της ουσίας συμφωνώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Η διαχείριση είναι άλλο», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το βρίσκω τρομερά προβληματικό»

«Η αλήθεια αυτή είναι επικίνδυνη κι από τη στιγμή που έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει αν είμαστε προσεκτικοί. Δεν βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια μας όποια κι αν είναι, γιατί μπορεί να επηρεάσει και να δώσει προτροπή σε νέα παιδιά να κάνουν πράγματα που είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους. Το βρίσκω τρομερά προβληματικό και προβοκατόρικο», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

