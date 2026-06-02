Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές – Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Και ξαφνικά επανέρχονται με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο στην δημόσια συζήτηση τα σενάρια για πρόωρες εκλογές ενώ μέχρι πρότινος η κυβέρνηση εμφανιζόταν μετ’ επιτάσεως να τα κλείνει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου πολλοί από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού έχουν αναθεωρήσει τις απόψεις τους μετά τα αποτελέσματα των πρώην δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστινού να πλασάρονται στη δεύτερη και τρίτη θέση.

Με δεδομένο μάλιστα ότι πυκνώνουν τα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στην δημιουργία νέου φορέα το αμέσως επόμενο διάστημα έχει θορυβήσει και τους πιο ψύχραιμους συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όσοι του εισηγούνται τις πρόωρες κάλπες θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προλάβει την εδραίωση των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό.

Δηλαδή θα καταφέρουν να ανακόψουν την δυναμική του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος εμφανίζεται να καταγράφει καλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις και ειδικά στο ποιός είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πρέπει να επιτρέψει στον πρώην πρωθυπουργό την σταδιακή ανέλιξή του δίνοντάς του χρόνο και χώρο.

Ακόμα, οπως υποστηρίζουν γαλάζια στελέχη η εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά θα αλλάξει τα δεδομένα της ΝΔ καθώς θα υπάρξει μία πτώση κάποιων ποσοστιαίων μονάδων.

Οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν δηλαδή ότι το φθινόπωρο είναι ο κατάλληλος χρόνος, καθώς μετά τον πρώτο ενθουσιασμό που επικρατεί για τη δημιουργία των νέων κομμάτων θα έρθει το καλοκαίρι όπου μοιραία θα υπάρξει ύφεση στην προβολή τους.

Η ΔΕΘ και τα όσα θα ακολουθήσουν θα λειτουργήσουν, λένε, προφανώς υπέρ της ΝΔ και άρα το τέλος Σεπτεμβρίου ή ο Οκτώβριο είναι οι κατάλληλοι μήνες για να στηθούν οι κάλπες.

Το πακέτο της ΔΕΘ

Φυσικά από τη συζήτηση που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου δεν φεύγει και το γεγονός ότι χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης και έχοντας μπροστά έναν δύσκολο χειμώνα με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, αλλά και τις εξελίξεις στα σκάνδαλα η κυβέρνηση μπορεί να βρεθεί σε ένα μεγάλο αδιέξοδο που θα της κοστίσει εκλογικά.

Φυσικά πάντα υπάρχει στο τραπέζι και η άλλη άποψη η οποία λέει ότι καθώς δεν θα έχει εφαρμοστεί το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ τα εκλογικά οφέλη στα οποία προσδοκά η κυβέρνηση θα είναι μικρότερα.

Ακόμα όσοι υποστηρίζουν ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν το 2027 θεωρούν ότι πρέπει να περιμένουν να δουν πώς θα διαχειριστεί η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση τους επόμενους μήνες και τι δημοσιονομική ευχέρεια θα δώσει αυτό στην Ελλάδα για επιπλέον παροχές.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους συνεργάτες του να μην αναλώνονται σε συζητήσεις για τα νέα κόμματα αλλά για το κυβερνητικό έργο και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Τσουκαλάς: «Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά τη ΝΔ»

Μητσοτάκης στα «Ποσειδώνια»: Η ναυτιλία συντελεστής ισχύος για Ελλάδα και Ευρώπη

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη με 25,6% η ΝΔ, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού