Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη με 25,6% η ΝΔ, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού

Τις ανατροπές που φέρνουν στο πολιτικό σκηνικό οι αφίξεις των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, με τη ΝΔ να παραμένει πρώτο κόμμα, αλλά με απώλειες, και το ΠΑΣΟΚ να πέφτει τέταρτο πίσω από την ΕΛΑΣ και την Ελπίδα για Δημοκρατία.

Έτσι, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 25,6%, ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5% και το ΠΑΣΟΚ κατρακυλά στην τέταρτη θέση με 8,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ «εξαϋλώνεται» στο 1,4% και οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 16,1%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ πιάνει 30,5%, η ΕΛΑΣ 15,5%, η Ελπίδα για Δημοκρατία 12,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το ΚΚΕ 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ποσοστό 1,7%.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και η ΝΔ αλλά και το ΠΑΣΟΚ καταγράφουν απώλειες στην εκτίμηση ψήφου, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας.

Όσον αφορά στις… πηγές ψηφοφόρων των δύο νέων κομμάτων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «λεηλατεί» κατά κύριο λόγο ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και λιγότερο το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ελπίδα για Δημοκρατία αντλεί κατά κύριο λόγο ψηφοφόρους της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά και από τους απέχοντες.

Παραμένοντας στα νέα κόμματα, το 61,1% δηλώνει αρνητικά διακείμενο στην ΕΛΑΣ του Α.Τσίπρα, αλλά το 21,9% λέει ότι μπορεί και να το ψηφίσει.

Όσον αφορά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 49,4% δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη, αλλά το 23,7% λέει ότι μπορεί να το στηρίξει με την ψήφο του.

Όσον αφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με ποσοστό 29% ακολουθούμενος από τον «κανένα» (21,6%), τον Αλέξη Τσίπρα (13,2%), τη Μαρία Καρυστιανού (7,7%), ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 4,8%.

Όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών (55%), ακολουθούμενη από την οικονομία (33,9%), το Κράτος Δικαίου (16%), τα εθνικά θέματα (13,8%) και την κατάσταση στο ΕΣΥ (12,4%).

Όσον αφορά στα κριτήρια της ψήφου στις επόμενες εκλογές, το 56,6% θα ψηφίσει «σταθερότητα» και το 33,5% θα ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας. Οι παράγοντες που θα βαρύνουν στην ψήφο είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής (37,6%), η ανάγκη σταθερότητας (30%), η ανάγκη για αλλαγή (22,1%), οι μεταρρυθμίσεις στο Κράτος Δικαίου (193%) και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (15,9%).

