ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 20:26
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο – Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο.

Ο γάμος της δημοφιλούς τραγουδίστριας και του ηθοποιού έγινε στο Old Marylebone Town Hall, με την Λίπα να φορά ένα κομψό, λευκό ταγιέρ και ένα καπέλο. Ο Κάλουμ Τέρνερ φορούσε ένα κομψό μπλε κοστούμι.

Όταν τελείωσε η τελετή οι νεόνυμφοι αποχώρησαν με ένα ταξί. Η τελετή διήρκεσε μόνο 30-40 λεπτά, με λίγους καλεσμένους.

@hollywood.style dua lipa and callum turner got married today in london🤍 #dualipa #callumturner #wedding ♬ Until I Found You – Stephen Sanchez

Το γλέντι θα είναι ωστόσο… τριήμερο και θα γίνει στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου αναμένεται να παραστούν σπουδαία ονόματα της μουσικής και του κινηματογράφου. Κι εκεί θα γίνει τελετή γάμου στη Villa Valguarnera.

Πριν από το γάμο, η Ντούα Λίπα φέρεται να ταξίδεψε στην Ιταλία για να συναντήσει την Ντονατέλα Βερσάτσε προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του νυφικού.

