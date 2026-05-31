Κατερίνα Βρανά: «Έχω κλάψει τόσο πολύ» – «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω, φοβήθηκα πάρα πολύ» (Video)

Η Κατερίνα Βρανά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για προσωπικές της εμπειρίες, τη στάση ζωής της αλλά και τη σχέση της με την κωμωδία και τη δημόσια εικόνα της.

Η γνωστή κωμικός εξήγησε πως της αρέσει να «σπάει» την εικόνα της και να παίζει με το στοιχείο της έκπληξης, ενώ δεν έκρυψε ότι οι χωρισμοί είναι από τις πιο δύσκολες εμπειρίες για εκείνη.

«Νομίζω ότι άμα έχεις πραγματικά αγαπήσει κάποιον και έχεις κάνει ουσιαστική σχέση, ποτέ δεν είναι εύκολο. Είναι η δύναμη της συνήθειας, έχεις γνωρίσει κάποιον καλά και είναι λίγο η απόρριψη όλου του εαυτού σου. Έχω βρεθεί στα πατώματα».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τις συναισθηματικές της αντιδράσεις, τονίζοντας τη σημασία που έχουν οι φίλοι στη ζωή της, αλλά και το πώς διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές:

«Έχω κλάψει τόσο πολύ, που την ώρα που κλαίω έχει τύχει να γελάσω με τον εαυτό μου και λέω ότι είμαι γελοία. Είναι σημαντικοί οι φίλοι, πιστεύω ότι είναι οριακά πιο σημαντικοί από τον σύντροφο. Αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, οι φίλοι αντέχουν την γκρίνια σου».

Αναφερόμενη στη ζωή της γενικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη της για χαρά, δημιουργία και εξέλιξη, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για τις δύσκολες περιόδους της υγείας της:

«Θέλω πάντα χαρά και γέλιο, δεν επιδιώκω να συγκινούνται με εμένα. Στο πρόβλημα υγείας μου ήταν ‘άντε να φεύγουμε, να ξαναβγούμε στην σκηνή’. Είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν σε κώμα. Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εαυτό της άνθρωπο που αγαπά τη δουλειά του σε υπερθετικό βαθμό, με έντονη ανάγκη για δημιουργία και ταξίδια, ενώ όπως είπε επιδιώκει μια διεθνή πορεία.

Διαβάστε επίσης:

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Η φαντασμαγορική γαμήλια τελετή και ο πρώτος χορός του ζευγαριού (Video)

Παπακωστοπούλου για Γιάμαλη: «Την εκτιμώ αλλά μου θυμίζει Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ» (Video)

Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Μυστικός γάμος και βάφτιση για την κόρη τους μέσα σε λίγες μέρες (Video)

