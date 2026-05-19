«Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»: Έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους ΔΕΗ

Υπάρχει μια Τετάρτη που δεν θα μοιάζει με τις άλλες… Η κωμική «εισβολή» που θα ανατινάξει τα καλοκαιρινά μας βράδια είναι γεγονός!
15 κορυφαίοι καλλιτέχνες – μια ομάδα φύση και θέση κωμικών – ενώνουν τις δυνάμεις τους.
Δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατακαλόκαιρο, στη σκηνή του Άλσους, για σάτιρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί τον βίο μας.
Όταν η καθημερινότητα μας ζορίζει, αυτοί επιλέγουν να απαντήσουν με το πιο ισχυρό όπλο: Το ένστικτο του γέλιου.
Τι ακριβώς θα συμβεί κάτω από τα αστέρια; Οι λεπτομέρειες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ανθισμένη αμυγδαλιά… θα ανατιναχτεί.
Από 10 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Εσείς θα μείνετε με τη λογική;
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (αλφαβητικά):
Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλτάμπασης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου.
ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ (αλφαβητικά):
Χρήστος Αδαμόπουλος, Άιρα Αντοματίτε, Χριστίνα Βαρώτσου, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Δανάη Κουρέπη, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Φαίη Φραγκαλιώτη.
