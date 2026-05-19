Το Ισραήλ αναχαιτίζει ένα ακόμη σκάφος του στολίσκου της Γάζας – Eξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν ένα από τα εναπομείναντα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, σταματώντας το όταν βρισκόταν περίπου 82 ναυτικά μίλια (περίπου 150 χλμ.) από τη Γάζα, σύμφωνα με την εφαρμογή παρακολούθησης της ιστοσελίδας του στολίσκου.

Μια ζωντανή μετάδοση στην ιστοσελίδα έδειξε ισραηλινές δυνάμεις σε μια βάρκα να πλησιάζει το σκάφος, που ονομάζεται «Andros», και ακτιβιστές με τα χέρια τους ψηλά.

Η οθόνη στη συνέχεια σκοτείνιασε με ένα μήνυμα που έλεγε ότι το σκάφος είχε αναχαιτιστεί.

Σύμφωνα με την εφαρμογή παρακολούθησης της ιστοσελίδας του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από ισραηλινές δυνάμεις, με εννέα να συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, καμία ενημέρωση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής για τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Summud Flotilla που συνελήφθησαν χθες σε διεθνή χωρικά ύδατα στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Σημειώνεται πως τα μέλη της αποστολής ζήτησαν επανειλημμένα τη συνδρομή των κυπριαρχών αρχών – καθώς βρίσκονταν στη θαλάσσια ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου – ωστόσο η Λευκωσία αρνήθηκε να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια.

