Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία από έκρηξη – Τρεις αγνοούμενοι

Στιγμές αγωνίας στη πόλη Γκέρλιτς της ανατολικής Γερμανίας, στα σύνορα με την Πολωνία, καθώς τρία άτομα αγνοούνται κάτω από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας.

Το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε έκρηξη, πιθανότατα από φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να καταστρέψει μεγάλο μέρος του κτιρίου το οποίο είναι κατασκευής του 19ου αιώνα.

Αρχικά, πέντε άτομα είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενα, αλλά τα δύο ήταν παραθεριστές που δεν είχαν φτάσει ακόμη στην περιοχή και εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Είναι καλά, δεν βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας εξηγώντας ότι το κτίριο στεγάζονταν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες.

