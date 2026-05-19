Επίθεση της Ford: Τα επτά νέα μοντέλα που φέρνει στην Ευρώπη

Τη νέα στρατηγική της για την Ευρώπη παρουσίασε η Ford, με νέα μοντέλα, έμφαση στη Ford Pro και multi-energy γκάμα έως το 2029

Ένα νέο πλάνο για την Ευρώπη παρουσίασε η Ford, αποκαλύπτοντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα επιβατικά μοντέλα. Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε νέο κύκλο προϊόντων και τεχνολογιών για την επόμενη τριετία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνδεσιμότητα, τις υπηρεσίες παραγωγικότητας αλλά και στη νέα γενιά multi-energy οχημάτων.

Η νέα στρατηγική βασίζεται στην παγκόσμια πλατφόρμα «Ready-Set-Ford», η οποία επικεντρώνεται στους τομείς Build, Thrill και Adventure, με τις πρώτες ευρωπαϊκές καμπάνιες να ξεκινούν ήδη μέσα στον μήνα.

Η Ford Pro στο επίκεντρο

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλάνο της Ford έχει η Ford Pro, η οποία μετατρέπεται ουσιαστικά από κατασκευαστή επαγγελματικών οχημάτων σε ολοκληρωμένο συνεργάτη παραγωγικότητας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η Ford Pro παραμένει για 11 συνεχόμενα χρόνια η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη και πλέον επενδύει ακόμη περισσότερο σε λογισμικό και συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Στόχος της Ford είναι το 25% των κερδών EBIT της Ford Pro να προέρχεται από λογισμικό και υπηρεσίες. Ήδη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι επί πληρωμή συνδρομές λογισμικού αυξήθηκαν κατά 30% παγκοσμίως, φτάνοντας τις 879.000, με μικτό περιθώριο κέρδους που ξεπερνά το 50%.

Σύμφωνα με τη Ford, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη είναι πλέον συνδεδεμένα μέσω ενσωματωμένου modem, ενώ καθημερινά καταγράφονται σχεδόν 6 εκατομμύρια ενδείξεις κατάστασης οχημάτων. Οι υπηρεσίες Ford Pro Uptime χρησιμοποιούν προγνωστική ανάλυση ώστε να εντοπίζουν πιθανές βλάβες πριν αυτές εμφανιστούν στην πράξη.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι μόνο μέσα στο 2025 οι συνδεδεμένες υπηρεσίες της εξασφάλισαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιπλέον ημέρες διαθεσιμότητας οχημάτων για επαγγελματίες πελάτες.

Παράλληλα, η Ford επεκτείνει τις υπηρεσίες αυτές και στις μικρότερες επιχειρήσεις μέσω των νέων Dealer Uptime Services. Οι επίσημοι έμποροι θα μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των οχημάτων εξ αποστάσεως, να επικοινωνούν προληπτικά με τους πελάτες και να προετοιμάζουν ανταλλακτικά και συνεργεία πριν ακόμη φτάσει το όχημα για επισκευή. Σύμφωνα με τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα, ο χρόνος επισκευής μπορεί να μειωθεί έως και 50%.

Δύο σημαντικές προσθήκες στα επαγγελματικά

Στο κομμάτι των νέων επαγγελματικών μοντέλων, η Ford παρουσίασε δύο σημαντικές προσθήκες. Η πρώτη αφορά το νέο Ford Ranger Super Duty, μία ακόμη πιο σκληροτράχηλη έκδοση του Ranger, η οποία προορίζεται για ιδιαίτερα απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις, όπως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δασικές εργασίες, εξορύξεις αλλά και στρατιωτικές εφαρμογές.

Το νέο μοντέλο διαθέτει μεικτό βάρος έως 8 τόνους, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 4,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 2 τόνων. Παράλληλα, εξοπλίζεται με ενισχυμένη ανάρτηση, πρόσθετη προστασία κάτω από το αμάξωμα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, διατηρώντας παράλληλα τα σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδηγού του Ranger.

Η δεύτερη προσθήκη είναι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Transit City, ένα βαν που σχεδιάστηκε ειδικά για αστικές μεταφορές και πόλεις όπου επεκτείνονται οι ζώνες μηδενικών εκπομπών. Η Ford αναφέρει ότι το μοντέλο θα προσφέρεται σε μία πλήρως εξοπλισμένη βασική έκδοση ώστε να διατηρείται χαμηλό το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ θα είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές αμαξώματος.

Εξελίξεις και στα επιβατικά

Σημαντικές είναι όμως και οι εξελίξεις στα επιβατικά μοντέλα της εταιρείας στην Ευρώπη. Η Ford ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2029 θα παρουσιάσει πέντε νέα επιβατικά μοντέλα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

Ανάμεσά τους θα βρίσκεται ένα νέο compact SUV της οικογένειας Bronco, το οποίο θα κατασκευάζεται από το 2028 στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια. Παράλληλα, ετοιμάζεται ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback με έμφαση στη δυναμική οδήγηση και στοιχεία εμπνευσμένα από τους αγώνες, καθώς και ένα μικρό ηλεκτρικό SUV με σχεδιαστική φιλοσοφία από το WRC και τα ράλι.

Η νέα γκάμα θα συμπληρωθεί και από δύο νέα multi-energy crossover μοντέλα, με τη Ford να δίνει ξεκάθαρη έμφαση στη συνύπαρξη διαφορετικών μορφών κίνησης και όχι αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Η εταιρεία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε μια βιαστική μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τονίζοντας ότι οι στόχοι μηδενικών εκπομπών πρέπει να συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις υποδομές φόρτισης.

Η Ford υποστηρίζει ότι τεχνολογίες όπως τα plug-in υβριδικά (PHEV) και τα ηλεκτρικά εκτεταμένης αυτονομίας (EREV) μπορούν να αποτελέσουν πιο ρεαλιστική λύση για επιχειρήσεις και οικογένειες, ειδικά σε μία περίοδο όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά πιο ρεαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά οχήματα, επισημαίνοντας ότι μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολίες στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Όπως τόνισε η Ford, ο στόχος παραμένει η μείωση των εκπομπών, όμως με τρόπο που να ακολουθεί τις πραγματικές ανάγκες των οδηγών και της αγοράς.

Τι κρατάμε:

Η Ford παρουσίασε τη νέα στρατηγική της για την Ευρώπη

Η εταιρεία ενισχύει κι άλλο την ηγετική της θέση στην κατηγορία των επαγγελματικών

Παράλληλα, ενδυναμώνει και τον τομέα των επιβατικών της οχημάτων

Αυτό με την παρουσίαση πέντε νέων multi-energy μοντέλων

Πηγή: autotypos.gr

