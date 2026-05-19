Αγορά αυτοκινήτου: Τι προτίμησαν οι Έλληνες τον Απρίλιο

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου αλλάζει με ταχύτητα που πριν λίγα χρόνια δύσκολα φανταζόμασταν. Οι εποχές που τα μικρά hatchback κυριαρχούσαν στους δρόμους έχουν αρχίσει να απομακρύνονται και πλέον η αγορά μοιάζει να κινείται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τα SUV και τα υβριδικά συστήματα κίνησης.

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων για τον Απρίλιο του 2026 επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Οι Έλληνες συνεχίζουν να αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα με σταθερό ρυθμό, όμως οι προτιμήσεις τους έχουν αλλάξει εντυπωσιακά. Και πλέον, σχεδόν κάθε δρόμος οδηγεί σε ένα SUV. Τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 14.246 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, με την αγορά να εμφανίζει μια μικρή πτώση της τάξης του -2,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρ’ όλα αυτά, συνολικά το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς παραμένει θετικό, αφού οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 49.058 μονάδες, αυξημένες κατά 2,5% σε σχέση με πέρυσι.

