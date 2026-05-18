ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:49
18.05.2026 15:12

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» – Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου προκάλεσε ο τελικός του διαγωνισμού της Eurovision, καθώς σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας το θρίλερ της βαθμολογίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τη διοργάνωση.

Süddeutsche Zeitung σημειώνει για τον διαγωνισμό της Eurovision με τίτλο «Το τέλειο δράμα»: «Ο τελικός ήταν καλός, επειδή δεν ήταν σαφές εκ των προτέρων ποιος θα κέρδιζε. Εκτός από τη Βουλγαρία, φαβορί ήταν ο εκκεντρικός Έλληνας τραγουδιστής Akylas, η 17χρονη βασίλισσα της ποπ και της όπερας Μονρό από τη Γαλλία, η Φινλανδή βιολινίστρια Λίντα Λαμπένιους με τον τραγουδιστή Πιτ Παρκόνεν και ο Νόαμ Μπετάν από το Ισραήλ. Τελικά, το Bangaranga φαίνεται ότι αποτύπωσε καλύτερα το πνεύμα της εποχής. Τόσο οι επιτροπές όσο και το κοινό χάρισαν στο τραγούδι την πρώτη θέση.

Η χαρά για τη νίκη της Dara είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανακούφιση για την αποτυχία του Νόαμ Μπετάν. Αναρωτιέται κανείς μήπως ακόμα και η ισραηλινή αντιπροσωπεία ανακουφίστηκε, όταν έγινε σαφές πως δεν θα κέρδιζε. Η απόλυτη χαλάρωση μετά από τόση ένταση συνιστά ένα τέλειο δράμα. Εκθέτει όλους όσοι εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν έχει σχέση με την πολιτική. Τι θα γινόταν αν κέρδιζε το Ισραήλ; Μια Eurovision 2027 στο Τελ Αβίβ και ακόμα περισσότερα μποϊκοτάζ; Θα πρέπει να ήταν σαφές σε όλους ότι μια νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του Διαγωνισμού Τραγουδιού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα».

με πληροφορίες από την Deutsche Welle

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

ΕΡΤ: Ανανέωσε το ραντεβού με το «Πρωίαν σε είδον» ο Akylas

Τα περί ρωσικού δακτύλου από Άδωνι για Καρυστιανού δείχνει να συμμερίζεται και ο Μαρινάκης

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

