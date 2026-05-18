Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» – Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου προκάλεσε ο τελικός του διαγωνισμού της Eurovision, καθώς σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας το θρίλερ της βαθμολογίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τη διοργάνωση.

H Süddeutsche Zeitung σημειώνει για τον διαγωνισμό της Eurovision με τίτλο «Το τέλειο δράμα»: «Ο τελικός ήταν καλός, επειδή δεν ήταν σαφές εκ των προτέρων ποιος θα κέρδιζε. Εκτός από τη Βουλγαρία, φαβορί ήταν ο εκκεντρικός Έλληνας τραγουδιστής Akylas, η 17χρονη βασίλισσα της ποπ και της όπερας Μονρό από τη Γαλλία, η Φινλανδή βιολινίστρια Λίντα Λαμπένιους με τον τραγουδιστή Πιτ Παρκόνεν και ο Νόαμ Μπετάν από το Ισραήλ. Τελικά, το Bangaranga φαίνεται ότι αποτύπωσε καλύτερα το πνεύμα της εποχής. Τόσο οι επιτροπές όσο και το κοινό χάρισαν στο τραγούδι την πρώτη θέση.

Η χαρά για τη νίκη της Dara είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανακούφιση για την αποτυχία του Νόαμ Μπετάν. Αναρωτιέται κανείς μήπως ακόμα και η ισραηλινή αντιπροσωπεία ανακουφίστηκε, όταν έγινε σαφές πως δεν θα κέρδιζε. Η απόλυτη χαλάρωση μετά από τόση ένταση συνιστά ένα τέλειο δράμα. Εκθέτει όλους όσοι εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν έχει σχέση με την πολιτική. Τι θα γινόταν αν κέρδιζε το Ισραήλ; Μια Eurovision 2027 στο Τελ Αβίβ και ακόμα περισσότερα μποϊκοτάζ; Θα πρέπει να ήταν σαφές σε όλους ότι μια νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του Διαγωνισμού Τραγουδιού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα».

με πληροφορίες από την Deutsche Welle

