Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η εντυπωσιακή σκηνή – Υπό τη σκιά των 5 αποχωρήσεων λόγω Ισραήλ η διοργάνωση

Υπό το σύνθημα “United By Music” στοχεύει να γιορτάσει η φετινή παραγωγή της Eurovision την επέτειο του διαγωνισμού, την ώρα που συνολικά 5 χώρες έχουν ανακοινώσει επίσημα ότι θα απέχουν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, στο μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία του θεσμού από το 1970.

Η κατασκευή της σκηνής για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Wiener Stadthalle ολοκληρώθηκε, με τους διοργανωτές να αποκαλύπτουν το επίσημο στήσιμο της σκηνής, έτσι όπως θα τη δούμε στα τρία live shows της φετινής διοργάνωσης.

Οι ιθύνοντες του ORF πάτησαν, λοιπόν, το… μαγικό κουμπί και -όπως είχε ήδη προαναγγελθεί από την EBU-έδωσαν στη δημοσιότητα το εντυπωσιακό οπτικό concept.

Ο σχεδιασμός, που υπογράφει για 10η φορά ο Florian Wieder, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Το “Leaf” (LED επιφάνεια), την “Curved Line” (μουσική κίνηση) και το “Construct” (χρυσή αρχιτεκτονική), συνδυάζοντας την κλασική κομψότητα της Βιέννης με την τεχνολογία αιχμής, ενώ το Green Room τοποθετείται μέσα στην αρένα με ειδικό διάδρομο, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να έχουν άμεση επαφή με το κοινό, ενισχύοντας τη ζωντανή εμπειρία.

Συνολικά, φέτος, στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 35 χώρες, με τη συμμετοχή να είναι η μικρότερη από το 2003, ενώ παρά τις αποχωρήσεις, υπάρχουν και τρεις επιστροφές χωρών που απουσίαζαν τα προηγούμενα χρόνια (Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία)

Οι χώρες που έχουν ανακοινώσει επίσημα την αποχή τους από τον διαγωνισμό είναι η Ιρλανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία, με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς αυτών των χωρών να επισημαίνουν ότι η παρουσία του Ισραήλ, εν μέσω των γεγονότων στη Γάζα, έρχεται σε σύγκρουση με τις αξίες της διοργάνωσης.

Εκτός από την αποχή από το διαγωνιστικό μέρος, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες και συγκεκριμένα, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα μεταδώσουν καν τον διαγωνισμό στους πολίτες τους, με τη Σλοβενία να προβάλει, μάλιστα, στη θέση της Eurovision, ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο “Voices of Palestine” (Φωνές της Παλαιστίνης).

Ακόμα και το σλόγκαν «United by music», πάντως, επιδέχεται ερμηνείας, με την EBU να πασχίζει να θέσει την ποπ κουλτούρα και μουσική σε κυρίαρχη θέση και την πολιτική εκτός του θεσμού, επιτρέποντας τη συμμετοχή του Ισραήλ, τη στιγμή που λίγα χρόνια πριν, το 2022, η Ρωσία είχε αποκλειστεί από τη Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

