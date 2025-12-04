Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

Το Ισραήλ θα μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, σύμφωνα με πηγές κοντά στην EBU.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αποφάσισαν την Πέμπτη να μην διεξάγουν ψηφοφορία για τη συμμετοχή του, παρά τις απειλές μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες, δήλωσαν πηγές από δύο μέλη της EBU.

Τα μέλη ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των νέων κανόνων που αποσκοπούν στην αποθάρρυνση των κυβερνήσεων και τρίτων μερών από την δυσανάλογη προώθηση τραγουδιών για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους μετά από ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ ενίσχυσε άδικα τη συμμετοχή του φέτος.

Άμεση ήταν η αντίδραση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, με την Ολλανδική τηλεόραση να αποχωρεί οριστικά από την επερχόμενη διοργάνωση και την Ισπανική να την ακολουθεί λίγο μετά.

Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό της Eurovision 2026, αφού η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο RTÉ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της απόφασης της EBU σχετικά με το Ισραήλ. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δηλώνει τώρα ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες – συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και των ανησυχιών για την ελευθερία του Τύπου – ο διαγωνισμός ή η μετάδοση του διαγωνισμού της Eurovision 2026 θα ήταν απαράδεκτος.

Με την αποχώρηση του RTÉ, η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του επόμενου έτους. Η απόφαση προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό ραδιοτηλεοπτικών φορέων που αποσύρονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά από παρόμοιες κινήσεις άλλων χωρών.

Η δήλωση του RTÉ αντικατοπτρίζει βαθιές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις ηθικές επιπτώσεις της συμμετοχής όσο το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας τονίζει ότι η αποχώρηση της Ιρλανδίας ακολουθεί μια «προσεκτική και στοχαστική» διαδικασία, που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του RTÉ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, η Ισπανία ζήτησε μυστική ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης στη Γενεύη.

Τα μέλη της EBU συναντήθηκαν για να συζητήσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, με ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας, να απειλούν να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Η EBU είχε αρχικά ζητήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας τον Νοέμβριο για το θέμα, αλλά ανέβαλε την απόφαση μετά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου και αποκάλυψε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις τον περασμένο μήνα με στόχο την πλήρη αποφυγή της ψηφοφορίας.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από την EBU ή από τo Kan, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ισραήλ. To Kan έστειλε τον γενικό διευθυντή της, Golan Yochpaz, και τη δικηγόρο Ayala Mizrachi για να υποστηρίξουν την υπόθεσή του, και φέρεται να είπαν στους εκπροσώπους ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανονισμό που θα δικαιολογούσε την απομάκρυνσή του από τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με αναφορές από το εσωτερικό της συνέλευσης, η Ουκρανία και η Γερμανία τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Ισραήλ στον διαγωνισμό, ενώ η Σλοβενία, η Ισπανία και η Τουρκία – η οποία είναι μέλος της EBU αλλά δεν συμμετέχει στη Eurovision – ζήτησαν τον αποκλεισμό του.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού Wolfram Weimer δήλωσε στο Reuters ότι «εάν η EBU αποφασίσει ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να συμμετάσχει, η Γερμανία θα πρέπει να αρνηθεί να συμμετάσχει. Το Ισραήλ ανήκει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Δεν πρέπει να υπάρξει Eurovision χωρίς το Ισραήλ».

