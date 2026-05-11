ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:11
11.05.2026 12:36

Το άγχος του Κατρούγκαλου: Επένδυσε σε ασφαλιστικά συμβόλαια, αγόρασε αγροτεμάχιο

Μετά την απομάκρυνσή του από τη Βουλή, ο Γιώργος Κατρούγκαλος φαίνεται πως φρόντισε να εξασφαλίσει το μέλλον του εκτός κοινοβουλίου, όπως προκύπτει και από τοΠόθεν Έσχες που δήλωσε για το 2025.

Ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, φρόντισε να επενδύσει σε ασφαλιστικά συμβόλαια, δύο στον αριθμό, αξίας 7.666 και 7.228 ευρώ αντίστοιχα.

Δεν ήταν και η μόνη του επένδυση αφού πήρε και ένα αγροτεμάχιο στην Σταμάτα Αττικής για να καλλιεργήσει…

Κατά τα άλλα, στο πόθεν έσχες δήλωσε 74.000 ευρώ περίπου σε καταθέσεις, τρία ακίνητα (τα δύο από κληρονομιά) και ένα ΙΧ.

