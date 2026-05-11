Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μία δήλωση-μήνυμα προς την Ουάσιγκτον για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, έστειλε η Ρωσία.
«Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να αποσπάσει το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης χωρίς τη συγκατάθεσή της» τόνισε ο Αλεξέι Πούσκοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Πληροφόρησης του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άνω βουλή του κοινοβουλίου).
Το σχόλιο ήρθε ως απάντηση στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αργά ή γρήγορα θα πάρουν τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν.
«Η εξόρυξη πυρηνικών υλικών και η ασφαλής μεταφορά τους υπό συνθήκες στρατιωτικής δράσης είναι πρακτικά αδύνατη. Για αυτό, χρειάζεται ειρήνη, απαιτείται συμφωνία για τη μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου, ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με την ΙΑΕΑ και η άνευ όρων συναίνεση και συνεργασία του (…) Ιράν. Καμία από αυτές τις 4 προϋποθέσεις δεν υπάρχει σήμερα. Οι ΗΠΑ μπορούν να παρατηρήσουν, αλλά δεν μπορούν να εξαγάγουν εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς τη συγκατάθεση του Ιράν», διεμήνυσε ο Πούσκοφ.
Διαβάστε επίσης:
Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν για κυρώσεις κατά ισραηλινών εποίκων
Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη κατά του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»
Μαρόκο: Εντοπίστηκε η σορός του ενός αγνοούμενου Αμερικανού στρατιώτη – Σκοτώθηκε στη διάρκεια άσκησης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.