Μία δήλωση-μήνυμα προς την Ουάσιγκτον για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, έστειλε η Ρωσία.

«Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να αποσπάσει το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης χωρίς τη συγκατάθεσή της» τόνισε ο Αλεξέι Πούσκοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Πληροφόρησης του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άνω βουλή του κοινοβουλίου).

Το σχόλιο ήρθε ως απάντηση στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αργά ή γρήγορα θα πάρουν τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν.

«Η εξόρυξη πυρηνικών υλικών και η ασφαλής μεταφορά τους υπό συνθήκες στρατιωτικής δράσης είναι πρακτικά αδύνατη. Για αυτό, χρειάζεται ειρήνη, απαιτείται συμφωνία για τη μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου, ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με την ΙΑΕΑ και η άνευ όρων συναίνεση και συνεργασία του (…) Ιράν. Καμία από αυτές τις 4 προϋποθέσεις δεν υπάρχει σήμερα. Οι ΗΠΑ μπορούν να παρατηρήσουν, αλλά δεν μπορούν να εξαγάγουν εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς τη συγκατάθεση του Ιράν», διεμήνυσε ο Πούσκοφ.

