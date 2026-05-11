Σώμα: Fast track αισθητική αποκατάσταση μετά την απώλεια βάρους

Μήνες διατροφής, άσκησης ή ακόμα και φαρμακευτικής αγωγής απέδωσαν και η ζυγαριά έδειξε επιτέλους τον αριθμό – στόχο. Όμως, ο καθρέφτης δεν επιστρέφει πάντα ακριβώς την «ιδανική» εικόνα. Χαλαρό δέρμα στους βραχίονες, «πεσμένος» μαστός, περίσσεια δέρματος στην κοιλιά ή τους μηρούς, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο μετά την απώλεια βάρους, που μόνο η πλαστική χειρουργική μπορεί να αντιμετωπίσει οριστικά.

Το καλό νέο είναι ότι, για όσους βρίσκονται τώρα σε αυτή τη φάση, υπάρχει ακόμη χρόνος. Οι σύγχρονες πλαστικές επεμβάσεις σώματος μπορούν να πραγματοποιηθούν και να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση εγκαίρως, ώστε να χαρούν το νέο, πιο «ανάλαφρο» εαυτό τους ήδη από αυτό το καλοκαίρι.

«Η απώλεια βάρους είναι η αρχή της μεταμόρφωσης. Η πλαστική χειρουργική είναι το τελευταίο κεφάλαιο», αναφέρουν η δρ Αναστασία Σεφέρη–Δανιήλ, MD, PhD, Πλαστική Χειρουργός στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (HESPRAS) και της American Society of Plastic Surgeons (ASPS) και ο κ. Απόστολος Σεφέρης MD, MSc Πλαστικός Χειρουργός. Και προσθέτουν: «Για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, είναι σημαντικό η αποκατάσταση να γίνεται έγκαιρα, ειδικά στο μαστό και τους βραχίονες, όπου πρέπει άμεσα να αφαιρεθεί η περίσσεια δέρματος».

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι σύγχρονες τεχνικές δεν είναι επώδυνες και έχουν σύντομη αποκατάσταση. Οι τομές -πολύ μικρές ή μεγαλύτερες- γίνονται σε δύσκολα εμφανή σημεία, ενώ η χρήση laser κατά τη διάρκεια της επέμβασης εξασφαλίζει εξαιρετική επούλωση, με αποτέλεσμα τα σημάδια να «σβήνουν» με τον χρόνο σε όλες τις επεμβάσεις.

Η νέα πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια, η εξάπλωση των νέων φαρμακευτικών αγωγών με αναστολείς GLP-1 έχει αλλάξει το τοπίο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Οι ασθενείς μπορούν πλέον να χάνουν σημαντικό βάρος σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας μια νέα πρόκληση: το δέρμα, που είχε τεντωθεί για να καλύψει μεγαλύτερο όγκο, δεν προλαβαίνει να επανέλθει στις αρχικές του διαστάσεις. Το αποτέλεσμα είναι χαρακτηριστική χαλάρωση σε συγκεκριμένες περιοχές, η οποία παραμένει ανεξάρτητα από περαιτέρω προσπάθεια.

Παράλληλα, σε περιοχές με λιποδυστροφία, δηλαδή τοπικές λιποαποθήκες που δεν ανταποκρίνονται στην απώλεια βάρους, η παρέμβαση του πλαστικού χειρουργού είναι μονόδρομος. Η απώλεια βάρους μπορεί να μειώσει τον όγκο, αλλά δεν τον εξαλείφει πλήρως τοπικά.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από έμπειρο πλαστικό χειρουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον σωματότυπο, τον βαθμό χαλάρωσης και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιστατικού, καθώς δεν υπάρχει μία λύση για όλους, αλλά η κατάλληλη λύση για τον καθένα.

Βραχίονες: Η πρώτη αποκάλυψη του καλοκαιριού

Οι βραχίονες είναι η πρώτη περιοχή που «εκτίθεται» μόλις ανεβεί η θερμοκρασία, και συχνά η πρώτη που προδίδει μια μεγάλη απώλεια βάρους. Ακόμα και όταν ο τόνος του σώματος έχει βελτιωθεί σημαντικά, το χαλαρό δέρμα στην έσω επιφάνεια του βραχίονα παραμένει και δεν διορθώνεται με ασκήσεις και διατροφή, αλλά με χειρουργική παρέμβαση (βραχιονοπλαστική).

Σε ήπιες περιπτώσεις, η επέμβαση γίνεται ενδοσκοπικά από τη μασχαλιαία χώρα, αφήνοντας μικρό, σχεδόν «αόρατο» σημάδι. Γίνεται με τοπική αναισθησία ή μέθη, διαρκεί 45 λεπτά έως 1 ώρα και δεν απαιτεί νοσηλεία. Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα σε 2–3 ημέρες, με μόνο περιορισμό την αποφυγή έντονου σηκώματος των χεριών για περίπου μία εβδομάδα.

Όταν η χαλάρωση είναι εκτεταμένη, η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και μπορεί να διαρκέσει έως 2–2,5 ώρες, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία. Οι τομές γίνονται στην έσω επιφάνεια, σε μη εμφανή σημεία.

Μαστός: Ακολουθώντας την τάση

Η απώλεια βάρους επηρεάζει άμεσα τον μαστό, ακόμα και σε γυναίκες που φέρουν ενθέματα. Η μορφολογία που προκύπτει καθορίζει και την κατάλληλη χειρουργική προσέγγιση. Η τάση σήμερα δεν είναι ο μεγάλος μαστός, αλλά ο ανορθωμένος και αυτό καθοδηγεί, επίσης, τις χειρουργικές επιλογές.

Όταν χάνονται κιλά, ο μαστός χαλαρώνει και -ανάλογα με την περίπτωση- μπορεί να αποκατασταθεί με ανόρθωση, με συνδυασμό αυξητικής και ανόρθωσης καθώς και με συνδυασμό σμίκρυνσης και ανόρθωσης.

Η απλή ανόρθωση -με ή χωρίς ένθεμα- δεν απαιτεί νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιπες τεχνικές που έχουν μεγαλύτερη διαδικασία, απαιτούν μία διανυκτέρευση στην κλινική για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 1 ώρα στα πιο απλά περιστατικά έως 2,5 ώρες σε αυτά που απαιτούν συνδυαστική παρέμβαση και γίνεται είτε με μέθη είτε με γενική αναισθησία, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την αποκατάσταση, σε όλες τις περιπτώσεις θα επέλθει πριν από το καλοκαίρι. Μέσα σε 2-3 εβδομάδες από την επέμβαση επιτρέπεται το κολύμπι στη θάλασσα ή την πισίνα και επαναφορά στις συνήθεις δραστηριότητες.

Κοιλιά: Από mini κοιλιοπλαστική έως συνδυαστική σμίλευση

Η κοιλιακή χώρα είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό σημείο που αποτελεί πρόκληση μετά από μεγάλη απώλεια βάρους (ή εγκυμοσύνη). Η περίσσεια δέρματος που συσσωρεύεται στην περιοχή δεν υποχωρεί με άσκηση και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζεται με πρόσθετες επιπλοκές, όπως κήλες που γίνονται πιο εμφανείς καθώς φεύγει το λίπος.

Όταν το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην περίσσεια δέρματος, η λύση είναι η mini κοιλιοπλαστική. Πρόκειται για μια ελαφριά επέμβαση, που γίνεται με τοπική αναισθησία ή μέθη και διαρκεί περίπου 1 ώρα. Δεν απαιτεί νοσηλεία και η επιστροφή στις δραστηριότητες γίνεται σε περίπου μία εβδομάδα.

Για βαριά περιστατικά, ενδείκνυται η κλασική κοιλιοπλαστική, η οποία διενεργείται με γενική αναισθησία και διαρκεί 2–3 ώρες. Μπορεί να συνδυαστεί με λιπογλυπτική της πλάγιας κοιλιακής χώρας για σμίλευση της μέσης, ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να δώσει η απλή αφαίρεση δέρματος.

Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει χαλάρωση του κοιλιακού μυός με ανάπτυξη κήλης, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να επέμβει και εκεί, κλείνοντας τα «ανοίγματα» με τον φυσικό ιστό, χωρίς πλέγμα. Αυτή η επιλογή, ωστόσο, ισχύει μόνο όταν δεν υπάρχει πρόπτωση ενδοκοιλιακών οργάνων (π.χ. εντερικού σωλήνα), περιπτώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν συνήθως οι γενικοί χειρουργοί. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 1-2 ημέρες νοσηλεία.

Μηροί: Επέμβαση σε ένα ή δύο στάδια

Η μηροπλαστική είναι μία επέμβαση που έχει μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια και είναι αυτή που απαιτεί τον μεγαλύτερο σχεδιασμό, καθώς σε βαριά περιστατικά πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

Όταν η χαλάρωση είναι μέτρια, η μηροπλαστική γίνεται σε ένα στάδιο: αφαιρούνται δέρμα και λίπος από τη μηροβουβωνική περιοχή ή/και την έσω επιφάνεια του μηρού, μέσα από τομές σε δύσκολα ορατά σημεία. Η επέμβαση διαρκεί 1–1,5 ώρα.

Σε βαριά περιστατικά -ιδίως όταν υπάρχει μεγάλος όγκος που προκαλεί λειτουργικά προβλήματα (δυσκολία στο βάδισμα, συγκάματα, δυσλειτουργία αρθρώσεων)- η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με λιποαναρρόφηση/λιπογλυπτική για μείωση του όγκου. Μετά από μεσοδιάστημα 2–3 μηνών ακολουθεί η κυρίως μηροπλαστική, με αφαίρεση δέρματος και λίπους, διάρκειας έως 3,5 ωρών. Η αναισθησία μπορεί να είναι τοπική, μέθη η γενική, ανάλογα με το εύρος των περιοχών.

Η σημασία της περίδεσης

Ένα στοιχείο που συχνά υποτιμάται -και που οι έμπειροι πλαστικοί χειρουργοί τονίζουν- είναι η σημασία της περίδεσης, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

«Μετά από κάθε επέμβαση, η χειρουργημένη περιοχή περιδένεται άμεσα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ειδικοί κορσέδες, ζώνες ή στηθόδεσμοι, ανάλογα με την περιοχή. Σε ήπια περιστατικά η χρήση τους διαρκεί περίπου μία εβδομάδα ενώ σε βαριά περιστατικά, το στάδιο αυτό μπορεί να κρατήσει έως τρεις εβδομάδες», αναφέρουν οι ειδικοί.

Τα 5 SOS

Η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού είναι η βασικότερη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ρωτήστε πόσα αντίστοιχα περιστατικά έχει χειρουργήσει. Ζητήστε φωτογραφικό υλικό «πριν και μετά». Κάντε όλες τις ερωτήσεις σας και αξιολογήστε αν οι απαντήσεις είναι ρεαλιστικές. Αν είναι δυνατόν, μιλήστε με ανθρώπους που έχουν υποβληθεί σε παρόμοια επέμβαση. Αποφύγετε τις φθηνές και γρήγορες λύσεις, καθώς μακροπρόθεσμα τόσο το κόστος για διορθώσεις σε αποτυχημένα αποτελέσματα, όσο και η ταλαιπωρία αυξάνονται.

