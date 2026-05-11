«Η Πύλη των Χρωμάτων»: Η εικαστικός Mari Iliadi παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση, στο Knack Studio

Η εικαστικός Mari Iliadi παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση με τίτλο «Η Πύλη των Χρωμάτων», στο Knack Studio στο Γκάζι, από τις 20 έως τις 28 Μαΐου 2026.

Η έκθεση αποτελεί μια εικαστική διαδρομή από την ένταση προς την αρμονία, από το βίωμα προς τη συνειδητή εσωτερική ισορροπία. Μέσα από έργα που αντλούν έμπνευση από τη φύση, το φως και την ανθρώπινη εμπειρία, ο θεατής καλείται να εισέλθει σε έναν χώρο παρατήρησης, ηρεμίας και προσωπικής σύνδεσης.

Το χρώμα και η μορφή λειτουργούν ως φορείς ενέργειας και συναισθηματικής δόνησης, δημιουργώντας ένα πεδίο όπου η ζωγραφική δεν αποτελεί μόνο αισθητική εμπειρία, αλλά και μια βιωματική διαδικασία.

Η ζωγραφική της Mari Iliadi λειτουργεί ως μια «πύλη» — μια μετάβαση από την εξωτερική πραγματικότητα προς έναν εσωτερικό κόσμο ισορροπίας, επίγνωσης και αναζήτησης.

Η έκθεση τελεί κάτω απο την αιγίδα του Ομίλου της Unesco Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδας.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η εικαστικός Δέσποινα Κακλαμάνη @despiartworld

Η καλλιτέχνις, με διακριτή παρουσία στον χώρο της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας, προσεγγίζει τη ζωγραφική ως μέσο έκφρασης και εσωτερικής διερεύνησης, συνδέοντας την τέχνη με τη βιωματική εμπειρία και τη δύναμη του χρώματος.

Χώρος: Knack Studio, Περσεφόνης 7, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός)

Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, 19:00 – 21:00

Ώρες λειτουργίας: 18:00 – 21:00 και το Σάββατο – Κυριακή: 11:00 – 21:00

Σύντομο Βιο: Η Μάρη Ηλιάδη είναι βραβευμένη εικαστικός με έδρα την Αθήνα, διακριθείσα με το 2ο Βραβείο Ζωγραφικής στα Art Awards 2026. Το έργο της διερευνά τη σχέση χρώματος και εσωτερικής εμπειρίας, συνδυάζοντας τη σύγχρονη ζωγραφική με βιωματικές και ολιστικές προσεγγίσεις. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 40 ομαδικές εκθέσεις και έχει πραγματοποιήσει έξι ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε μέσα όπως η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ3 και σε έντυπα όπως οι εφημερίδες Μακεδονία, Απογευματινή και Βραδυνή. Την περίοδο αυτή προετοιμάζει την ατομική της έκθεση «Η Πύλη των Χρωμάτων», που θα παρουσιαστεί τον Μάιο 2026 στο Knack Studio Περσεφόνης 7 Κεραμεικός στην Αθήνα. 20–28 /5 ωρες 6-10 και Σαβατοκύριακα 11-9.

