Από την υπηρεσία στο… αυτόφωρο: Εν διαστάσει ζευγάρι ενστόλων αλληλομηνύθηκε και συνελήφθη

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με εμπλεκόμενους δύο ένστολους που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το πρωί του Σαββάτου, 9/5, μια 36χρονη υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 40χρονου εν διαστάσει συζύγου της, καταγγέλλοντας ότι την παρακολουθούσε.

Ο 40χρονος απάντησε με δική του μήνυση στην 36χρονη, κατηγορώντας τη για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Έπειτα από τις μηνύσεις, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο πλευρών, όπως προβλέπεται.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα όσα καταγγέλλουν οι δύο εμπλεκόμενοι.

