Έκρηξη στη Βιολάντα: Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου

Ενώπιον του Ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και άλλα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Έξω από τα δικαστήρια περίμεναν συγγενείς των 5 εργατριών που έχασαν τις ζωές τους στη φονική έκρηξη.

Ο ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα», παράνει στις φυλακές Τρικάλων. Το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε απορρίφθηκε από τις Αρχές, αλλά έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ο Διευθυντής Παραγωγής, που απολογήθηκε στα τέλη Απριλίου αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσαν γιατί έκλεψε… περιστέρια – Ποινική δίωξη για τη δολοφονία στον Λουδία

Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό: Τι προβλέπεται για τους «κορεσμένους» προορισμούς – Στα 8 στρέμματα η αρτιότητα