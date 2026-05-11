Έκρηξη στη Βιολάντα: Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου

Ενώπιον του Ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και άλλα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.
Έξω από τα δικαστήρια περίμεναν συγγενείς των 5 εργατριών που έχασαν τις ζωές τους στη φονική έκρηξη.
Ο ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα», παράνει στις φυλακές Τρικάλων. Το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε απορρίφθηκε από τις Αρχές, αλλά έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
Ο Διευθυντής Παραγωγής, που απολογήθηκε στα τέλη Απριλίου αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
