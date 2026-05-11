search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 15:32

Έκρηξη στη Βιολάντα: Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου

11.05.2026 15:32
violanda

Ενώπιον του Ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και άλλα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Έξω από τα δικαστήρια περίμεναν συγγενείς των 5 εργατριών που έχασαν τις ζωές τους στη φονική έκρηξη

Ο ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα», παράνει στις φυλακές Τρικάλων. Το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε απορρίφθηκε από τις Αρχές, αλλά έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ο Διευθυντής Παραγωγής, που απολογήθηκε στα τέλη Απριλίου αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσαν γιατί έκλεψε… περιστέρια – Ποινική δίωξη για τη δολοφονία στον Λουδία

Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό: Τι προβλέπεται για τους «κορεσμένους» προορισμούς – Στα 8 στρέμματα η αρτιότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

DEDDHE
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

1 / 3