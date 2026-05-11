Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης πέταξε και πάλι τη μπάλα στην εξέδρα»

Κατά του Παύλου Μαρινάκη καταφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν μας εξέπληξε ούτε σήμερα. Επέλεξε κατά την προσφιλή τακτική του να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που του θέσαμε», σχολιάζει ο Τσουκαλάς, αναφερόμενος στα ερωτήματα που του έθεσε μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη για τις υποκλοπές.

«Πέταξε και πάλι τη μπάλα στην εξέδρα. Εκτός και αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος μπροστά στις αποκαλύψεις», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

