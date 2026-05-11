ΠΑΣΟΚ: Πέντε ερωτήσεις Τσουκαλά προς Μαρινάκη για τις υποκλοπές – «Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές»

Πέντε ερωτήσεις προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών θέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεδομένου ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων μαζί μου, τον προκαλώ να απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα ενόψει και της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς στη δήλωσή του με τίτλο: «Πέντε ερωτήσεις προς τον κ. Μαρινάκη. Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές».

Ειδικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα εξής:

Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη είναι η δεύτερη μετά από αυτή του κ. Ντίλιαν, που παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στις αιτιάσεις Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά που δηλώνει ο κ. Δημητριάδης;

Αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καλείται να πει δημόσια τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των κυρίων Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη και Μυλωνάκη.

Μετά τις αντιφάσεις, οι οποίες πλέον ευθέως εντοπίζονται μεταξύ της συνέντευξης του κ. Δημητριάδη και της κατάθεσης του στις 25.6.2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όπου φέρεται ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση, πώς κρίνει την εκ νέου αρχειοθέτηση της υπόθεσης;

Πώς σχολιάζει την παρέμβαση Μενουδάκου ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε από ιδιώτες το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων μελών της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικών και δημοσιογράφων;

Πώς σχολιάζει τη δήλωση Μενουδάκου σε ερώτηση για την άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι “στη διάρκεια της καριέρας του δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου”;».

«Ελπίζω ότι μετά τον κ. Ντίλιαν που ο Πρωθυπουργός μπερδεύει με τον Μπόμπ Ντίλαν, δεν έχει ξεχάσει και τον κ. Δημητριάδη», σχολιάζει καταληκτικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

