Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

Στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα συνολικού ύψους 81.673,91 ευρώ.

Τα έσοδα που προέρχονται από την βουλευτική αποζημίωση ανέρχονται σε 70.645,32 ευρώ, ενώ τα έσοδα από ακίνητα, ανέρχονται σε 10.800 ευρώ.

Στη δήλωση του πρωθυπουργού εμφανίζεται εκποίηση ομολόγου αξίας 500.000 ευρώ, ως εκ τούτου, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε μετοχές και ομόλογα υποχωρεί στα 11.222,37 ευρώ και 21.532,99 δολάρια – από 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια που εμφάνιζε στην προηγούμενη χρήση.

Το προϊόν της πώλησης μεταφέρθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος σε καταθέσεις.

Οι τραπεζικές καταθέσεις διαμορφώνονται σε 575.208,56 ευρώ και 419,44 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία το Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε 26 εγγραφές σε Κρήτη, Κυκλάδες και Ήπειρο, ενώ διατηρεί 2 οχήματα και συμμετοχή στην εταιρεία Κήρυκας Α.Ε.

Οι δανειακές υποχρεώσεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες στα 156.100,52 ευρώ, εκ των οποίων τα 150.000 ευρώ αφορούν οφειλή προς την αδερφή του Αλεξάνδρα Gourdain.

Νίκος Ανδρουλάκης: Απόκτηση σπιτιού Σέριφο, απουσία δανειακών υποχρεώσεων

Στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ, προερχόμενα από τη βουλευτική αποζημίωση.

Δηλώνει 58.393,41 ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις ενώ δεν εμφανίζει χρεόγραφα, μετοχές ή επενδυτικά προϊόντα.

Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει 17 εγγραφές (διαμερίσματα ή επαγγελματικοί χώροι) σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο και μάλιστα το σπίτι στη Σέριφο (40 τ.μ.) αποκτήθηκε εντός του 2024. Διαθέτει ένα επιβατικό ΙΧ, ενώ συμμετέχει σε δύο επιχειρήσεις: την εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και μια ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.

Στη δήλωση του δεν εμφανίζονται καθόλου δανειακές υποχρεώσεις ή οφειλές.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει μια σχετικά σταθερή εικόνα ως προς τα εισοδήματα, τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία του ίδιου και της συζύγου του.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται σε 43.804,68 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971,33 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ. Σε άλλους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank καταγράφονται μικρότερα ποσά, από λίγα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.

Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες .

Παράλληλα, διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, το οποίο είχε αποκτηθεί το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου.

Στα αναλυτικά στοιχεία της δήλωσης αναφέρεται ότι μέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ηλεία προήλθε μέσω κληρονομιάς, ενώ για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Ως προς τα οχήματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Στη δήλωση εμφανίζεται επίσης ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία ωστόσο – όπως επισημαίνεται – βρίσκεται σε αδράνεια.

Σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, καθώς και δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 1.100 ευρώ περίπου, αλλά και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ. Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ, κατανεμημένες σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή έχει μηδενικό υπόλοιπο, ένας λογαριασμός περιέχει 4.737 ευρώ από εισοδήματα του έτους, άλλος ένας 18.718,82 ευρώ (εκ των οποίων 8.240,76 από εισοδήματα του έτους και τα υπόλοιπα 10.478,06 από προηγούμενα έτη) και ένας τέταρτος 206,72 ευρώ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης. Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Τα εισοδήματα έτους για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέρχονται σε 79.465 ευρώ με τα 42,5 χιλ ευρώ να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα.

Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25 χιλ ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέχει ένα ΙΧ 1.600 κ.ε. , συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ εμφανίζει υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα.

Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Ο κ. Τσίπρας διατηρεί την μοτοσυκλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72 χιλ ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18 χιλ. ευρώ.

