Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει ηχογραφήσεις σπάνιων έργων Ελλήνων συνθετών | Β΄ Κύκλος

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον B΄ κύκλο ψηφιακών ηχογραφήσεων επιλεγμένων έργων Ελλήνων συνθετών, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία της για την ανάδειξη της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει τα άλμπουμ Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα με έργα των Ριάδη, Μητρόπουλου και Καρρέρ, Τραγούδια για φωνή και πιάνο του Σπυρίδωνος Σαμάρα και Τα πρώτα τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη. Οι νέες κυκλοφορίες είναι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ. Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του πρώτου κύκλου, που περιλάμβανε την όπερα Γαλάτεια του Αιμίλιου Ριάδη και τις οπερέτες Πόλεμος εν πολέμω, Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος και Η Κρητικοπούλα του Σπυρίδωνος Σαμάρα, η νέα ενότητα έρχεται να αναδείξει σπουδαίες σελίδες του ελληνικού λυρικού και φωνητικού ρεπερτορίου. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Με τη νέα αυτή δισκογραφική έκδοση, η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει συστηματικά την ανάδειξη έργων του ελληνικού λυρικού θεάτρου των αρχών του 20ού αιώνα, τα οποία, παρά την καλλιτεχνική και ιστορική τους σημασία, παρέμειναν για δεκαετίες εκτός της ενεργής καλλιτεχνικής κυκλοφορίας. Μέσα από επιστημονική έρευνα, αποκατάσταση χειρόγραφων πηγών και κριτική επεξεργασία του μουσικού υλικού, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει όχι μόνο να διασώσει αλλά και να επανασυστήσει τα έργα στο σύγχρονο ακροατήριο.

Οι ηχογραφήσεις φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ελληνικής μουσικής δημιουργίας σε μια περίοδο έντονων αισθητικών και ιδεολογικών μετασχηματισμών: από τη σχέση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ρεύματα έως τη διαμόρφωση ενός ελληνικού αστικού μουσικού θεάτρου. Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια αναθεωρημένη αποτίμηση της εποχής, αναδεικνύοντας τη συνθετική πολυφωνία και τη θεατρική δυναμική έργων που αξίζουν μια νέα θέση στον ιστορικό και καλλιτεχνικό διάλογο.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στον κατάλογο ξεχωρίζουν έργα καταξιωμένων συνθετών όπως οι Αιμίλιος Ριάδης, Σπυρίδων Σαμάρας, Παύλος Καρρέρ, Μανώλης Καλομοίρης, Μιχάλης Πονηρίδης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Γεώργιος Λαμπελέτ, Διονύσιος Λαυράγκας και Βασίλης Καλαφάτης. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ, και τη συμμετοχή πλήθους διακεκριμένων μουσικών και ερμηνευτών.Υπεύθυνος Έργου και επιμελητής του κύκλου ηχογραφήσεων είναι ο σκηνοθέτης και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αλέξανδρος Ευκλείδης.

Η σειρά περιλαμβάνει δύο παγκόσμιες πρώτες ηχογραφήσεις: την όπερα Γαλάτεια του Αιμίλιου Ριάδη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, καθώς και την οπερέτα Πόλεμος εν πολέμω του Σπυρίδωνα Σαμάρα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει τις οπερέτες Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος και Η Κρητικοπούλα του Σαμάρα, τραγούδια για φωνή και ορχήστρα των Ριάδη, Μητρόπουλου και Καρρέρ, την πλήρη ηχογράφηση έργων για πιάνο του Σαμάρα, καθώς και τα έργα για φωνή και πιάνο του ίδιου συνθέτη, τα πρώτα τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη, ελληνικά έργα μουσικής δωματίου των Καρρέρ, Πονηρίδη και Καλομοίρη, καθώς και ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων των Λαμπελέτ, Λαυράγκα και Καλαφάτη. Το σύνολο των ηχογραφήσεων συνιστά ένα πλούσιο και πολυσχιδές πανόραμα της ελληνικής λόγιας μουσικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας το εύρος, τη διαχρονικότητα και την καλλιτεχνική της αξία. Πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση του Έργου στάθηκε το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τους μουσικολόγους Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η σειρά των ψηφιακών ηχογραφήσεων θα διατεθεί στο κοινό σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος περιλαμβάνει έργα όπερας και οπερέτας, ο δεύτερος τραγούδια και ο τρίτος ορχηστρικά έργα. Αναλυτικά, οι κυκλοφορίες των έργων έχουν ως εξής:

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΕΛΣ ΣΤΟ YOUTUBE

Σπυρίδων Σαμάρας: Πόλεμος εν πολέμω

Σπυρίδων Σαμάρας: Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος

Σπυρίδων Σαμάρας: Η Κρητικοπούλα

Αιμίλιος Ριάδης: Γαλάτεια

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8 ΜΑΪΟΥ 2026

Ριάδης, Μητρόπουλος, Καρρέρ: Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα

Σπυρίδων Σαμάρας: Τραγούδια για φωνή και πιάνο

Μανώλης Καλομοίρης: Τα πρώτα τραγούδια

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 29 ΜΑΪΟΥ 2026

Καρρέρ, Πονηρίδης, Καλομοίρης: Ελληνικά έργα μουσικής δωματίου

Σπυρίδων Σαμάρας: Έργα για πιάνο

Λαμπελέτ, Λαυράγκας, Καλαφάτης: Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων

Οι ηχογραφήσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μέσω του καναλιού YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να απολαύσει σπάνια έργα που διατίθενται για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή.

Υπεύθυνος Έργου, επιμέλεια κύκλου: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Επιμέλεια μουσικού υλικού, επιμέλεια κύκλου: Κέντρο Ελληνικής Μουσικής

Υπεύθυνοι οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής: Άγγελος Μαστραντώνης, Μαριάννα Τασσύ

Συντονισμός έργου: Πανίνα Καρύδη, Γιώργος Παπαδάκης

Στο πλαίσιο του Έργου «Sub 6.6 Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την ανάδειξη του σύγχρονου και νεότερου ελληνικού πολιτισμού» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180526. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.





Ριάδης – Μητρόπουλος – Καρρέρ

Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Μουσική διεύθυνση: Κορνήλιος Μιχαηλίδης

Αφροδίτη Πατουλίδου, υψίφωνος

Μυρτώ Παπαθανασίου, υψίφωνος

Μαίρη-Έλεν Νέζη, μεσόφωνος

Διονύσης Σούρμπης, βαρύτονος

Εβελίνα Χαβαλέ, σολίστ

Διεύθυνση μουσικής παραγωγής, ψηφιακό edit: Αντώνης Σουσάμογλου

Η ηχογράφηση φέρνει στο προσκήνιο ένα σπάνιο και ιδιαίτερα πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής λόγιας μουσικής: το τραγούδι για φωνή και ορχήστρα, μέσα από έργα των Αιμίλιου Ριάδη, Δημήτρη Μητρόπουλου και Παύλου Καρρέρ. Πρόκειται για συνθέσεις που φωτίζουν διαφορετικές αισθητικές κατευθύνσεις και ιστορικές περιόδους, από τον ύστερο ρομαντισμό έως τον πρώιμο μοντερνισμό, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την πολυμορφία της ελληνικής δημιουργίας.

Τα τραγούδια του Ριάδη, με εξωτισμό, λεπταίσθητη ενορχήστρωση και ατμοσφαιρική λυρικότητα, αποτυπώνουν τη γοητεία της Θεσσαλονίκης και της Ανατολής. Ο Μητρόπουλος εκπροσωπείται με δύο έργα υψηλής δραματικής έντασης, τον Θρήνο της Ηλέκτρας και την Κασσιανή, όπου η εκφραστική δύναμη του λόγου συναντά μια τολμηρή και διεισδυτική μουσική γραφή. Η μεγάλη μελοδραματική άρια για βαρύτονο Ο Ψωμοζήτης του Καρρέρ ανακαλεί το λυρικό θέατρο του 19ου αιώνα με έντονο θεατρικό παλμό.

Αιμίλιος Ριάδης: Γιασεμιά και μιναρέδες

Ράικα • Η οδαλίσκη • Σαλονίκη • Νανούρισμα

Ερμηνεύει η Αφροδίτη Πατουλίδου, υψίφωνος

Αιμίλιος Ριάδης: Τέσσερα τραγούδια

Ενορχήστρωση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

Ανατολίτικο τραγουδάκι • Το τραγούδι της οδαλίσκης • Νανούρισμα • Χορεύτρια

Ερμηνεύει η Μυρτώ Παπαθανασίου, υψίφωνος

Δημήτρης Μητρόπουλος: Θρήνος της Ηλέκτρας

Ερμηνεύει η Μυρτώ Παπαθανασίου, υψίφωνος

Δημήτρης Μητρόπουλος: Κασσιανή

Ενορχήστρωση: Νίκος Σκαλκώτας

Ερμηνεύει η Μαίρη- Έλεν Νέζη, μεσόφωνος

Παύλος Καρρέρ: Ο Ψωμοζήτης, μεγάλη μελοδραματική άρια για βαρύτονο

Ερμηνεύει ο Διονύσης Σούρμπης, βαρύτονος

Επιμέλεια μουσικών κειμένων: Γιάννης Σαμπροβαλάκης (Μητρόπουλος), Γιάννης Τσελίκας (Ριάδης: Γιασεμιά και μιναρέδες, Καρρέρ), Κέντρο Ελληνικής Μουσικής • Ηχοληψία, μείξη ήχου, mastering MD: Αλέξανδρος Ραΐδης • Tonmeisterine: Σοφία Ταμβακοπούλου • Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης • Τόπος ηχογράφησης: Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης • Ημερομηνίες ηχογράφησης: 2-6 Ιουνίου 2025

Σπυρίδων Σαμάρας

Τραγούδια για φωνή και πιάνο

Γιάννης Χριστόπουλος, τενόρος

Τάσης Χριστογιαννόπουλος, βαρύτονος

Δημήτρης Πλατανιάς, βαρύτονος

Σοφία Ταμβακοπούλου, πιάνο

Πλήρης ηχογράφηση όλων των αυτοτελών τραγουδιών του συνθέτη για φωνή και πιάνο, σε ελληνικούς, γαλλικούς και ιταλικούς στίχους. Τα έργα αυτά αναδεικνύουν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του Σαμάρα και τη μοναδική του συμβολή στο ελληνικό λυρικό τραγούδι. Τα τραγούδια του Σαμάρα για φωνή και πιάνο αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και γοητευτικά σύνολα του έργου του, φωτίζοντας μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της δημιουργίας του. Παρότι γνώρισαν ευρεία διάδοση στο μουσικό κοινό των αρχών του 20ού αιώνα, το ρεπερτόριο αυτό παρέμεινε για πολλά χρόνια αποσπασματικά προσβάσιμο, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας αξιόπιστων εκδόσεων.

Η παρούσα ηχογράφηση συγκεντρώνει όλα τα αυτοτελή τραγούδια του συνθέτη για μία φωνή και πιάνο (με εξαίρεση ύμνους και εμβατήρια), έργα που γράφτηκαν σε διαφορετικές περιόδους και συνθήκες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η αποκατάσταση και παρουσίασή τους βασίστηκε στη μελέτη και σύγκριση παλαιών εκδόσεων και αρχειακών πηγών, επιτρέποντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Στα τραγούδια αυτά συνυπάρχουν στοιχεία της γαλλικής mélodie, του γερμανικού Lied και του ιταλικού λυρικού τραγουδιού, με έμφαση στη μελωδική αμεσότητα, την ισότιμη σχέση φωνής και πιάνου και την καθαρότητα της μουσικής έκφρασης.

Ηχογράφηση: Εθνική Λυρική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ • Προϊστάμενος Τμήματος ήχου: Γιώργος Ρεκούτης • Ηχογράφηση ήχου: Θάνος Ζαμπούκας, Μίνωας Κουτεντάκης • Επεξεργασία, μείξη ήχου: Θάνος Ζαμπούκας • Mastering: Θάνος Ζαμπούκας, Γιώργος Ρεκούτης

Μανώλης Καλομοίρης

Τα πρώτα τραγούδια

Φανή Αντωνέλου, υψίφωνος

Τζούλια Σουγλάκου, υψίφωνος

Γιάννης Χριστόπουλος, τενόρος

Διονύσης Σούρμπης, βαρύτονος

Πέτρος Μαγουλάς, βαθύφωνος

Νίκος Βασιλείου, πιάνο

Το άλμπουμ παρουσιάζει τα πρώτα τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη, γραμμένα στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας. Τα έργα αυτά αποτυπώνουν τη διαμόρφωση της προσωπικής του μουσικής γλώσσας και προαναγγέλλουν αισθητικές και εκφραστικές τάσεις που θα αναπτυχθούν αργότερα στο πλαίσιο της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής. Μέσα από μια ποικιλία ποιητικών κειμένων και εκφραστικών χαρακτήρων, τα τραγούδια αναδεικνύουν την ευαισθησία, τον λυρισμό και τον έντονα δραματικό τόνο της πρώιμης δημιουργίας του συνθέτη.

Επιμέλεια μουσικού υλικού: Γιάννης Τσελίκας, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής • Ηχογράφηση: Εθνική Λυρική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ • Ηχοληψία, μείξη ήχου, mastering MD: Κώστας Μπώκος – Studio 19 • Editing: Χρήστος Σακελλαρίδης • Tonmeister: Γιάννης Σαμπροβαλάκης