Μαρινάκης για «Γαλάζια Πατρίδα»: Καμία αξία για το διεθνές δίκαιο οι μονομερείς ενέργειες

Καμία αξία για το διεθνές δίκαιο δεν έχει το νομοσχέδιο που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια του briefing.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις απευθύνονται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, για εσωτερική κατανάλωση.

«Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στον δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαία το Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό, που καθορίστηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης».

Διαβάστε επίσης

Άδωνις Γεωργιάδης: Διαψεύδει ότι εμφανίζεται σε φωτό προσωπικών στιγμών – «Πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε»

Πόθεν έσχες: Ο Σαράκης επένδυσε σε ακίνητα τα χρήματα που πήρε ως δικηγόρος στην υπόθεση Novartis

Πόθεν Έσχες: Η… αδυναμία Παπασταύρου – Τσάφου σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία