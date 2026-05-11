ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:10
Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, αλλά όλες οι πληροφορίες συντείνουν στο εξής, σχετικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: Η ανακοίνωση θα γίνει σε πανηγυρική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (Ολύμπιον) στις 21 Μαίου.

Η επιλογή της ημέρας έχει και θρησκευτικό… νόημα, καθώς είναι της Αναλήψεως, αλλά και η γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακήρυξη είναι έτοιμη, το όνομα έχει βρεθεί, ενώ τα ονόματα θα προσδώσουν και ένα στοιχείο έκπληξης, λένε οι γνωρίζοντες. Οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος, δεν θα ταυτίζεται με το χώρο της «υπερδεξιάς».

