Ζουν ανάμεσά μας: 19% των Ελλήνων έχει θετική γνώμη για τον Νετανιάχου 

Τελικά, η δημοσκόπηση της Opinion Poll για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη διεθνή συγκυρία μπορεί να μην ήταν απολύτως ικανοποιητική για την κυβέρνηση, ωστόσο, βγάζει διάφορα… λαβράκια.

Όπως για παράδειγμα ότι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απολαμβάνει της θετικής γνώμης σχεδόν ενός στους πέντε Έλληνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 19,3% των Ελλήνων έχει θετική άποψη για τον Νετανιάχου (εντάξει, σχεδόν το 75% έχει αρνητική) με τους ψηφοφόρους της ΝΔ (34,7%) και τις Ελληνικής Λύσης (21,1%) να καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Άλαλα τα χείλη…

