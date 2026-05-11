Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο για τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» και το μήνυμα για το νέο κόμμα (Video)

Με ένα βίντεο με εικόνες και αποσπάσματα από τις παρουσιάσεις σε εννέα πόλεις της Ελλάδας της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας έκανε έναν απολογισμό για την πορεία του βιβλίου του και, παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα για το νέο κόμμα που ετοιμάζει.

Σχολιάζοντας το βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι του στο Youtube, o Αλέξης Τσίπρας έγραψε:

«Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της “ΙΘΑΚΗΣ”.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την “ΙΘΑΚΗ” στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.

Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.

Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν.

Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…

Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;».

Η τελευταία φράση «μεταφράζεται» ως αναφορά στον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός και ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον Ιούνιο.

