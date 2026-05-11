search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 09:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 08:16

Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο για τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» και το μήνυμα για το νέο κόμμα (Video)

11.05.2026 08:16
TSIPRAS NEW

Με ένα βίντεο με εικόνες και αποσπάσματα από τις παρουσιάσεις σε εννέα πόλεις της Ελλάδας της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας έκανε έναν απολογισμό για την πορεία του βιβλίου του και, παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα για το νέο κόμμα που ετοιμάζει.

Σχολιάζοντας το βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι του στο Youtube, o Αλέξης Τσίπρας έγραψε:

«Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της “ΙΘΑΚΗΣ”.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την “ΙΘΑΚΗ” στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.
Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.
Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν.
Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…
Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;».

Η τελευταία φράση «μεταφράζεται» ως αναφορά στον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός και ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον Ιούνιο.

Διαβάστε επίσης

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Ο Χάρης Δούκας για τη Γιορτή της Μητέρας

Μαχητικά πάνω από την Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euoiki zumi
BUSINESS

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report

Antigoni-Buxton–new
LIFESTYLE

Antigoni Buxton: «Πριν ανέβω στη σκηνή, θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον Θεό» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision (Video)

eurimak makbel
BUSINESS

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέα προϊόντα οδηγούν τη στρατηγική ανάπτυξης

METALLICA_NEW
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τρύπες: Ευχαριστίες στους Metallica για το «Δεν χωράς πουθενά»

akinita_2510_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεσαία τάξη χάνει σταδιακά την πρόσβαση στην πρώτη κατοικία στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 09:17
euoiki zumi
BUSINESS

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report

Antigoni-Buxton–new
LIFESTYLE

Antigoni Buxton: «Πριν ανέβω στη σκηνή, θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον Θεό» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision (Video)

eurimak makbel
BUSINESS

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέα προϊόντα οδηγούν τη στρατηγική ανάπτυξης

1 / 3