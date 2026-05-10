Ο Τσίπρας «τελειώνει» τους παλιούς συντρόφους – Καινούργια πρόσωπα φτιάχνουν το κόμμα του, οι 25 της «νέας φρουράς»

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προειδοποιήσει σχεδόν εξ αρχής της διαδρομής προς την ίδρυση νέου κόμματος ότι τα «παλιά διαβατήρια» δεν περνούν, ότι δεν θα υπάρξουν προνομιακές θέσεις πρώτης κατηγορίας για κανέναν και πως θα στηριχθεί σε νέα πρόσωπα και όχι στην πολυδιασπασμένη πλέον νομενκλατούρα του παλαιού (και μεγάλου κάποια στιγμή) ΣΥΡΙΖΑ.

Το είχε δείξει μάλιστα με την περίφημο (ή περιβόητο) εξώστη, το ξεκαθάρισε και με άλλους τρόπους, όπως με τη διαρροή ότι όποιος/α θέλει να είναι στο νέο εγχείρημα (και τον θέλει και ο ίδιος βέβαια) οφείλει να παραιτηθεί το βουλευτικό αξίωμα, όπως έπραξε και κείνος.

Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν. Έμπιστοι άνθρωποι του πρώην πρωθυπουργού παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ, προσεκτικά, διακριτικά και χωρίς να προκαλούν ή να δίνουν δικαιώματα. Και υπάρχει λόγος που παραμένουν: Ακριβώς για να μην κατηγορηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι διαλύει εν κινήσει το κόμμα και του αφαιρεί την αντιπολιτευτική του ικανότητα σε αυτή τη φάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι βουλευτές που είναι σε αναμονή για το νέο κόμμα, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν – στη μεγάλη πλειοψηφία – με επιλεκτικό τρόπο, ούτε πρέπει να περιμένουν πως θα βρουν ηγετικά πόστα στην Αμαλίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός φροντίζει να δημιουργήσει το νέο «απαράτ» με πρόσωπα που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την «παλιά κατάσταση» και το ξεπερασμένο πλέον «χρηματιστήριο πολιτικών και κομματικών αξιών» που ίσχυε στον ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά και αλλού.

Πέρα από τους στενούς συνεργάτες που στελεχώνουν το πολιτικό γραφείο του κ. Τσίπρα, υπήρξαν τρία μηνύματα, που φιλοτεχνούν τη νέα ανθρωπογεωγραφία: Αρχικά ήταν η σύνθεση του Ινστιτούτου, μετά η διαρροή για τους «8» που οργανώνουν το νέο κόμμα σε όλη την Ελλάδα και σήμερα το δημοσίευμα της Καθημερινής, που έχει τα 25 πρόσωπα, που αποτελούν, όπως γράφει, τη «νέα φρουρά του Τσίπρα».

Υπενθυμίζεται ότι με επικεφαλής τον Γιώργο Βασιλειάδη, οι «8» είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, η Τζένη Διαμαντοπούλου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Στέλιος Αποστόλου και η Γιάννα Πεππέ.

Και οι 25, όπως τους παρουσιάζει το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής, προφανώς με διασταυρωμένες πληροφορίες από το περιβάλλον Τσίπρα, είναι οι εξής:

1.Κώστας Τούμπουρος:

Ανήκει στον στενό προσωπικό κύκλο του Αλέξη Τσίπρα από τότε που και οι δύο σπούδαζαν στο ΕΜΠ, αναπτύσσοντας στενή φιλία και σε οικογενειακό επίπεδο. Ξεχώρισε η συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο ως πολιτικός μηχανικός, αλλά και ως μέλος Δ.Σ. εταιρειών περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομών.

2. Θεώνη Κουφονικολάκου:

Πρόσφατα ανέλαβε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Έχει ήδη πάρει το βάπτισμα του πυρός στα μέσα ενημέρωσης.

3. Ιωάννα Λαλιώτου:

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συμμετείχε στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Χάγη. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο με θέματα σύγχρονης διεθνούς ιστορίας, ιστορίας μετανάστευσης και ελληνικής διασποράς. Έχει διατελέσει αντιπρύτανις του Ιδρύματος και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Paris VIII.

4. Ευγενία Φωτονιάτα:

Στενή συνεργάτις του πρώην πρωθυπουργού. Διετέλεσε από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019 ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρήσεων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο υπουργείο Οικονομίας. Σπούδασε χημικός μηχανικός και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομική επιστήμη.

5. Μαριάννα Τουμασάτου:

Ηθοποιός, αριστούχος απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Κάρολος Κουν». Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές και ξεχωρίζει για την έντονη κοινωνική της δραστηριότητα στον χώρο της Αριστεράς.

6. Άννα Παπαδοπούλου:

Πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, άφησε πρόσφατα τη Χαριλάου Τρικούπη για το νέο εγχείρημα. Γεννημένη στην Καλαμάτα, είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα ποινικά οικονομικού εγκλήματος. Σπούδασε στη Νομική του ΕΚΠΑ και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στις ποινικές επιστήμες.

7. Χάρης Τζήμητρας:

Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη, εμπειρογνώμονας του Ατλαντικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον και του Συμβουλίου για τη Μεσογειακή Διπλωματία.

8. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης:

Διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αττικής. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία με κατεύθυνση πολιτικές επιστήμες και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεχωρίζει για την έντονη διεθνή παρουσία του ως επικεφαλής ελληνικών αντιπροσωπειών σε φόρουμ όπως η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τα Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε.

9. Χάρης Μαυρουδής:

Γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1975. Ηθοποιός, απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στο Χαλάνδρι για έξι χρόνια (2019–2025). Έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό.

10. Γιάννης Σαλπέας

Επιχειρηματίας με πολυετή δραστηριότητα στους τομείς αξιοποίησης ακινήτων και εστίασης. Απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος MSc in Shipping, Trade and Finance από το City University of London. Υπήρξε αθλητής υδατοσφαίρισης της Ν.Ο. Βουλιαγμένης και μέλος εθνικών ομάδων νεανικών κατηγοριών.

11. Φανή Κουντούρη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει και διευθύνει ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων.

12. Άντζελα Καλούλι

Είναι 26 ετών και κατάγεται από την Αλβανία. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και μετακόμισε στη Γερμανία, όπου εργάστηκε στην εστίαση και συμμετείχε ενεργά σε συνδικάτα νέων, παράλληλα με σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων. Από πέρυσι που επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζει σπουδές στην πληροφορική.

13. Αντώνης Σαουλίδης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2005. Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, συνεργάζεται επαγγελματικά με πολλές επιχειρήσεις και φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι εμπειρογνώμονας-αξιολογητής στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία, με έμφαση στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

14. Μίλτος Τόσκας

Γεννήθηκε το 1993. Είναι φαρμακοποιός, εκπαιδευτικός και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη φαρμακευτική τεχνολογία και στη διοίκηση μονάδων υγείας. Αρθρογραφεί για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε έντυπα και ψηφιακά μέσα.

15. Νίκος Νυφούδης

Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έκανε μεταπτυχιακό στο University of Portsmouth. Έχει διατελέσει βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι. Είναι επιχειρηματίας στην εστίαση και στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, με έντονη αυτοδιοικητική δράση.

16. Σπύρος Δρίτσας

Χειρουργός με εξειδίκευση στην επεμβατική χειρουργική, στη χειρουργική παχέος εντέρου και στη χειρουργική ογκολογία. Διακρίνεται για την έντονη κοινωνική και διοικητική του δράση από το 2001, μεταξύ άλλων στο σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.

17. Κώστας Καρπουχτσής

Γεννήθηκε το 1981. Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος ΜΒΑ. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών.

18. Γιώργος Μπαλατσούκας

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Δικηγόρος-ποινικολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Δίνει έμφαση, μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια.

19. Γιώργος Παππάς

Με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία, είναι ορκωτός λογιστής και υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής. Είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας από τον Δεκέμβριο του 2019.

20. Άκης Σακισλόγλου

Δημοσιογράφος με σπουδές και στον Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε από το 1997 σε ραδιόφωνα, εφημερίδες και ειδησεογραφικά site της Βόρειας Ελλάδας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στον Δήμο Ευκαρπίας. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα της εστίασης.

21. Δημήτρης Πατερέλης

Μηχανικός περιβάλλοντος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διαχείριση ενέργειας και εμπειρία σε περιβαλλοντική συμμόρφωση, αδειοδότηση και βιωσιμότητα σε έργα μεγάλης κλίμακας. Είναι γραμματέας του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος.

22. Γιάννης Καμπουράκης

Αναπληρωτής καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Erasmus στο Ρότερνταμ. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στο δίκαιο και την πολιτική οικονομία της πράσινης μετάβασης, καθώς και στους μετασχηματισμούς της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε.

23. Εύα Ρέντζου

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά από το 2006 στη σκηνογραφία για θέατρο και τηλεόραση. Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και πλέον εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

24. Κατερίνα Μπέρδου

Γεννήθηκε και ζει στην Αλεξανδρούπολη. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Εμπορικό Δίκαιο από το Cardiff University. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του συλλόγου σκέψης και προβληματισμού «ΣΥΝ-ΟΛΟ».

25. Κώστας Αλεξάκος

Αρχιτέκτονας και πολιτικός σύμβουλος. Έζησε 13 χρόνια στο Λονδίνο με έντονη συμμετοχή στα κοινά. Από το 2010 έως το 2013 συνέβαλε αποφασιστικά στον επανασχεδιασμό, εξυγίανση και συγχώνευση τριών ΝΠΔΔ στον Δήμο Αθηναίων, για τη δημιουργία του σημερινού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

