Drone στη Λευκάδα: Τα εκρηκτικά εξουδετερώθηκαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα περίπου 100 κιλά εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο drone το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, ωστόσο η υπόθεση μόνο λήξασα δεν θεωρείται από τις ελληνικές αρχές.

Αντιθέτως, όσο προχωρά η έρευνα τόσο πολλαπλασιάζονται τα ερωτήματα γύρω από την προέλευση, την αποστολή και κυρίως τη διαδρομή που ακολούθησε το μη επανδρωμένο σκάφος μέχρι να φτάσει στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone μεταφέρθηκε ήδη σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εξετάζεται εξονυχιστικά από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας. Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ασφαλής εξουδετέρωση του φορτίου — που ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα — αλλά κυρίως η χαρτογράφηση της προέλευσής του και του επιχειρησιακού του ρόλου.

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για drone ουκρανικής κατασκευής, πιθανότατα ίδιου τύπου με εκείνα που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια από το Κίεβο σε επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών πλοίων και θαλάσσιων στόχων, τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και ευρύτερα στη Μεσόγειο. Τα μη επανδρωμένα αυτά σκάφη έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, καθώς αποτελούν ένα σχετικά φθηνό αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο μέσο ασύμμετρου πολέμου, ικανό να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ακόμη και σε μεγάλες ναυτικές μονάδες.

Η ανησυχία της Αθήνας

Αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί ανησυχία και στην ελληνική πλευρά.

Γιατί ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο drone είχε ενεργό αποστολή ή βρέθηκε εκτός πορείας λόγω τεχνικού προβλήματος, και μόνο η παρουσία ενός τέτοιου οπλισμένου σκάφους στα νερά του Ιονίου δημιουργεί ένα εντελώς νέο επίπεδο κινδύνου και προβληματισμού.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα πιθανά σενάρια.

Από το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε από καιρικές συνθήκες ή θαλάσσια ρεύματα, μέχρι το πιο σύνθετο ενδεχόμενο να είχε επιχειρησιακή αποστολή στη Μεσόγειο και να έχασε επικοινωνία ή έλεγχο. Δεν αποκλείεται επίσης να επιχειρείτο μεταφορά ή επαναπροώθησή του μέσω θαλάσσιων διαδρομών που δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο «σκιώδες» πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με αυξημένη κινητικότητα πληροφοριών, παρακολουθήσεων, εμπορικών πλοίων ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά και επιχειρήσεων που σπανίως ανακοινώνονται επίσημα.

Στο πλαίσιο αυτό, δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος των drones δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη Μαύρη Θάλασσα ή στα ουκρανικά παράλια. Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων εξελίσσεται ταχύτατα και επιτρέπει επιχειρήσεις σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, ακόμη και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απολύτως ασφαλείς από τέτοιου τύπου απειλές.

Η επιτήρηση σε Ανατολική Μεσόγειο και Ιόνιο

Το περιστατικό στη Λευκάδα αναμένεται να προκαλέσει και νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο και το Ιόνιο.

Γιατί μπορεί το συγκεκριμένο drone να εντοπίστηκε εγκαίρως και να εξουδετερώθηκε χωρίς συνέπειες, όμως το βασικό ερώτημα παραμένει: πόσο εύκολα μπορεί πλέον ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο σκάφος να κινηθεί επί ημέρες ή και εβδομάδες στη Μεσόγειο χωρίς να εντοπιστεί;

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης.

Ότι η εικόνα ενός θαλάσσιου drone γεμάτου εκρηκτικά να φτάνει μέχρι τις ακτές του Ιονίου δεν μοιάζει πια με σενάριο στρατιωτικής άσκησης ή κινηματογραφικής ταινίας, αλλά με μία νέα πραγματικότητα που σταδιακά εμφανίζεται και στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας.

