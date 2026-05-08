Το ΚΚΕ, οι υποκλοπές και τα «αγροτοδικεία»

«Συγκάλυψη» βλέπει και το ΚΚΕ, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, πίσω από την «προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενός κυβερνητικού σκανδάλου, όπως λέει, «απ’ το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της Ν.Δ. κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών».

Μάλιστα, το ΚΚΕ εκτιμά ότι η κίνηση αυτή, σε αντίθεση με εκτιμήσεις ότι δείχνει αντιμετώπιση με «δύο μέτρα και δύο σταθμά» έναντι των 13 βουλευτών της Ν.Δ. για τους οποίους υπήρξε άρση ασυλίας, αποτρέπει την περαιτέρω έρευνα και για αυτούς. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «με τη στάση της αυτή, η κυβερνητική πλειοψηφία της Ν.Δ. δεν απαλλάσσει μόνο τους υπουργούς της, αλλά προσπαθεί να προκαταλάβει και την έρευνα για τους ελεγχόμενους κι εμπλεκόμενους βουλευτές της».

Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα στηρίξει την πρόταση για Προανακριτική, με το δικό του πολιτικό σκεπτικό, «αναδεικνύοντας τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης της Ν.Δ. όσο και της πολιτικής της Ε.Ε. και της ΚΑΠ, στο έδαφος της οποίας αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στο μεταξύ, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις αποκαλύψεις που έφερε στο φως δημοσίευμα (in.gr), σύμφωνα με το οποίο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, που έκρινε πως δεν υπάρχει λόγος ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, ήταν ο ίδιος που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ 11 προσώπων – μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης –, τα οποία βρέθηκαν και στο στόχαστρο του Predator.

Από τη μία, και σε σχέση με τις υποκλοπές, το ΚΚΕ σχολίασε πως οι αποκαλύψεις αυτές «έρχονται να προστεθούν στα ήδη σοβαρά στοιχεία αυτού του σκανδάλου αλλά και στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψής του» και δείχνουν και τα όρια της «αστικής δικαιοσύνης». Από την άλλη, σχολίασε και τη σύνδεση του εν λόγω εισαγγελέα, όχι μόνο με τις υποκλοπές, αλλά και με τις διώξεις κατά αγροτών κατά τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στα τέλη του 2025 – οι διώξεις συνεχίζονται έως και σήμερα –, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και τότε λειτούργησε προς όφελος της κυβέρνησης.

Εν ολίγοις το ΚΚΕ μιλάει για «μεθοδεύσεις» τόσο στην περίπτωση της αρχειοθέτησης των υποκλοπών όσο και στην περίπτωση των διώξεων αγροτών, που οφείλονται στο γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ο διορισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο Περισσός στρέφει τα πυρά του εξίσου σε Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για το ότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση αρνήθηκαν, όπως λέει, την κατάργηση αυτής της διάταξης (πέραν της κατάργησης του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών). Με αποτέλεσμα «στη συγκεκριμένη δυσώδη υπόθεση (σ.σ.: υποκλοπές) ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ελεγκτής και ως ελεγχόμενος».

«Πρόκειται», τονίζει, «για τον ίδιο που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών, συνεχίζοντας το “έργο” των προηγούμενων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου με τις προσπάθειές τους για συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη, τις κατευθύνσεις τους για διώξεις και αγροτοδικεία, την πρώτη απόφαση για αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών».

