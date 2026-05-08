TITAN: Άνοδος πωλήσεων και EBITDA το πρώτο τρίμηνο με ώθηση από επενδύσεις και εξαγορές

Αυξημένες πωλήσεις και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η TITAN Cement International το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον όμιλο να διατηρεί σταθερούς όγκους πωλήσεων και να επωφελείται από τη βελτίωση των τιμών στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 636 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,7% σε συγκρίσιμη βάση, προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές διαφορές και μεταβολές στο εύρος ενοποίησης. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% σε συγκρίσιμη βάση, με τη διοίκηση να αποδίδει την επίδοση στη βελτιωμένη σχέση τιμών και κόστους, αλλά και στις παρεμβάσεις ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας ενισχύθηκε κατά 250 μονάδες βάσης, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 64 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, ο όμιλος ολοκλήρωσε κατά το πρώτο τρίμηνο εξαγορές μονάδων παραγωγής και άλεσης τσιμέντου στην Τουρκία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης TITAN Forward. Παράλληλα, εντός του δεύτερου τριμήνου ολοκληρώθηκε και η εξαγορά μονάδας παραγωγής τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τις κινήσεις αυτές, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 676 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να ανέρχεται σε 1,1 φορές, επίπεδο που η εταιρεία χαρακτηρίζει διαχειρίσιμο.

Στην ελληνική αγορά, η δραστηριότητα επιταχύνθηκε τον Μάρτιο, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των δύο πρώτων μηνών του έτους. Η ζήτηση ενισχύθηκε κυρίως στο έτοιμο σκυρόδεμα, στα αδρανή υλικά και στα κονιάματα, ενώ οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Η TITAN συμμετείχε ως βασικός προμηθευτής σε μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η επέκταση του Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η επένδυση στο The Ellinikon, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης και το έργο Flyover στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η ζήτηση ενισχύθηκε από επενδύσεις σε data centers, αιολικά πάρκα και τουριστικές υποδομές.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 7% σε συγκρίσιμη βάση και διαμορφώθηκαν στα 142 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 25,4 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος συνέχισε επίσης επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μεταξύ άλλων, προχώρησαν έργα για την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης και Καμαρίου, καθώς και αναβαθμίσεις σε υποδομές άλεσης και αποθήκευσης.

Η διοίκηση πρότεινε μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρουμένου έκτακτου μερίσματος. Η καταβολή του προγραμματίζεται για τις 7 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Για το υπόλοιπο του έτους, η εταιρεία εκτιμά ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή, ενώ οι επενδύσεις και οι πρόσφατες εξαγορές αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την κερδοφορία του ομίλου.

Διαβάστε επίσης:

CrediaBank: Εγκαίνια για το κατάστημα Νέας Εμπειρίας της Πανεπιστημίου

METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού

Η Odyssey Cybersecurity επενδύει 25 εκατ. ευρώ και ενισχύει την κυβερνοανθεκτικότητα επιχειρήσεων παγκοσμίως