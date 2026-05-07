Σύμφωνα με το Trading Update για το Α’ τρίμηνο του 2026, η METLEN Energy & Metals PLC κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα για το έτος, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή δυναμική της στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, σε συνδυασμό με τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος.
Παραμένει σε πορεία επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων, όπως παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman, δήλωσε:
«Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη».
Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας
Η METLEN αναδιοργάνωσε τις πέντε επιμέρους ενεργειακές δραστηριότητες σε δύο ολοκληρωμένες πλατφόρμες το 2025:
Η νέα αυτή δομή αναμένεται να ενισχύσει την ταχύτητα υλοποίησης, τον συντονισμό των εμπορικών λειτουργιών και την αποδοτικότητα κεφαλαίου.
Ολοκλήρωση Αναδιάρθρωσης MPP
Η MPP αναδιαρθρώθηκε πλήρως, με ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της στην πλατφόρμα M RESET, δημιουργώντας μια νέα δομή εστιασμένη σε επιλεκτικές διεθνείς ευκαιρίες και πειθαρχημένη εκτέλεση.
Επανατοποθέτηση της Μεταλλουργίας για Ανάπτυξη
Η METLEN αναδιοργάνωσε, επίσης, τον Κλάδο Μετάλλων σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, επανατοποθετώντας τον σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατηγικών υλικών και βιομηχανικών τεχνολογιών:
Ο Κλάδος Μετάλλων επωφελήθηκε από τις ευνοϊκές τιμές αλουμινίου, τα ανθεκτικά premia και τα πλεονεκτήματα του πλήρως καθετοποιημένου παραγωγικού μοντέλου της METLEN.
Ο Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζει να αποδίδει σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, σχεδόν διπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών του στο Α’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρεί υψηλή θέση στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας πλέον ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης να προσεγγίζει τα €2,2 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Στηριζόμενές στην τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
Τον Φεβρουάριο 2026, η METLEN συμφώνησε να συμμετάσχει με ποσοστό 24% στην εταιρεία παραχώρησης ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενώ η METKA ATE θα συμμετάσχει με ποσοστό 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ίδιου έργου. Εντός του πρώτου τριμήνου η ΜΕΤΚΑ υπέγραψε την κατασκευή του συγκροτήματος Καζίνο και Ξενοδοχείου στο Μαρούσι και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη . Επίσης κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά.
Το Α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της METLEN στο πλαίσιο του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου, με όλους τους Κλάδους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων συγκρούσεων, που επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη ζήτηση στη άμυνα. Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του συνεργατικού (synergistic) επιχειρηματικού μοντέλου της METLEN, ενισχυμένου περαιτέρω από τις δραστηριότητές της στην ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τις αμυντικές λύσεις.
Για το 2026, η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, με τις προοπτικές να στηρίζονται από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, την αυξανόμενη ζήτηση και τις τιμές στους βασικούς τομείς, καθώς και από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη διαχρονική πρακτική της Εταιρείας.
