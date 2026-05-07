Ryanair: Την Παρασκευή (8/5) οι επίσημες ανακοινώσεις για το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, παρουσία του Chief Commercial Officer Jason McGuinness, θα παραχωρήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου η Ryanair.

Εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το τοπίο σχετικά με τα δρομολόγια που θα διατηρήσει η εταιρεία χαμηλού κόστους για τη Θεσσαλονίκη, στον απόηχο της είδησης ότι η αεροπορική εταιρεία θα αποχωρήσει το φθινόπωρο από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενη τα αυξημένα τέλη.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να επαναφέρει τη βάση της – με ένα αεροσκάφος, τον ερχόμενο Μάρτιο – με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια αρχίζει να βρίσκει με ιδιαίτερη δυναμική τη θέση της στον τουριστικό χάρτη.

Μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία» το 2016, χρονιά που ανέλαβε η Fraport Greece τη διαχείρισή του, διακινήθηκαν περίπου 3,4 επιβάτες εξωτερικού. Πέρσι, η κίνηση εξωτερικού άγγιξε τα 5,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση κατά 64% και 2,1 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το 2016.

Ήδη σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η Fraport Greece, η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες, σε περίπτωση που ελευθερωθούν slots στο «Μακεδονία», ώστε να καλυφθεί το κενό που όπως φαίνεται θα προκύψει από τον Οκτώβριο, μετά το επικείμενο κλείσιμο της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο «Μακεδονία».

Σημειώνεται πως η Ryanair διατηρεί τρία αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη, και λόγω των υψηλών, όπως υποστηρίζει, χρεώσεων προχωρά στο κλείσιμό της, από το φθινόπωρο του 2026, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Πάντως από την πλευρά της διαχειρίστριας εταιρείας του «Μακεδονία» τονίζεται πως οι όποιες αυξήσεις χρεώσεων, προβλέπονται αναλυτικά στη σύμβαση παραχώρησης του 2016, ισχύουν για όλους τους αερομεταφορείς, ενώ σε ετήσια βάση αποτελούν ποσοστό του πληθωρισμού, ήτοι κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα του πληθωρισμού.

Η διατήρηση βάσης από μία αεροπορική εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο, καθώς συνεπάγεται μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, αλλά και αυξημένες συνδέσεις κάτι που από τον Οκτώβριο όπως φαίνεται θα αλλάξει.

Για την απόφασή της αυτή στελέχη της Ryanair ενημέρωσαν, χθες, τους εργαζόμενούς τους στη Θεσσαλονίκη που ανέρχονται περί τους 120 εναέριας εξυπηρέτησης και 60 πιλότους.

