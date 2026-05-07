Νέο τροχαίο με την εμπλοκή πατινιού που οδηγούσε παιδί σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/5) στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 12χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί.

Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πιθανόν να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Παίδων.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

