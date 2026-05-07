«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio

Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha “Outliers” έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio στις 3, 4, 5, 6 Ioυνίου.
Το Outliers αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης έρευνας για τη δυναμική της εξουσίας που αναδύεται μέσα από το σχήμα κυριαρχίας-υποταγής και για τα ρευστά όρια μεταξύ επιτρεπτού και απαγορευμένου.
Το έργο δημιουργεί σκηνικά τέρατα για να ενεργοποιήσει καταστάσεις όπου οι ερμηνευτές και το κοινό καλούνται να επανεκτιμήσουν και να αξιολογήσουν εκ νέου την άποψή τους για τον Άλλο και τη σχέση τους με το διαφορετικό, και να τοποθετηθούν μεταξύ αποδεκτού και μη, επιθυμητού και ανεπιθύμητου.
Η παραγωγή OUTLIERS πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ MIR 2025.
Η arisandmartha είναι το όχημα της καλλιτεχνικής σύμπραξης των χορευτών, περφόρμερ και χορογράφων Άρη Παπαδόπουλου και Μάρθας Πασακοπούλου.
Από το 2016, έχουν παρουσιάσει μεταξύ άλλων τα SKINFLICK (2024), they returned regularly, each time for more (2023) και ALL THAT MATTER (2021–22), ενώ αναδείχτηκαν Aerowaves Artists με το touching.just (2018).
Το έργο τους έχει υποστηριχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το FLUX Laboratory, το Onassis AiR και το MIRfestival, ενώ οι πρόσφατες παραγωγές τους περιοδεύουν σε φεστιβάλ και σκηνές της Ευρώπης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο χώρος δεν διαθέτει αριθμημένες θέσεις. Οι θεατές είναι ελεύθεροι να κινούνται στον χώρο κατά τη διάρκεια της παράστασης.
