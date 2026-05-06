search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 16:18
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 14:30

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

06.05.2026 14:30
parastasi-new1

Για τις ανάγκες της παράστασης Μακμπεθ, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου αναζητούνται παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.

Η ακρόαση απευθύνεται σε μικρόσωμα αγόρια και κορίτσια με έφεση στην κίνηση. Η ακρόαση θα γίνει σε δύο φάσεις μεταξύ 23 Μαΐου και 5 Ιουνίου, ενώ οι πρόβες για τα παιδιά πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο. 

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου 2026.

Κάθε παιδί θα απασχολείται σε έως δύο παραστάσεις την εβδομάδα μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό (εάν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μαθήματα μουσικής ή χορού κλπ) και δύο φωτογραφίες του παιδιού (μια κοντινή και μια ολόσωμη) στο mail: [email protected] έως τις 14.5.2026

Διαβάστε επίσης:

«Τέλειος Φόνος» – «Αθώος ή Ένοχος»: Δυο αγαπημένες παραστάσεις συνεχίζονται στο θέατρο Eliart και καθηλώνουν το κοινό

Η «Καρυάτιδα» σε περιοδεία – Η μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Καπουτζίδη ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Η αθώωση ενός φονιά…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

pasok_syriza_0605_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές: «Άλλαξε γνώμη για το άρθρο 86; – Νέα συγκάλυψη»

Pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για απαξίωση της εκεχειρίας

nikitas-gemistos
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας και η οικογένειά του ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου – Οι παρενοχλήσεις, οι απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα που παραβιάστηκαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 16:17
tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

pasok_syriza_0605_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές: «Άλλαξε γνώμη για το άρθρο 86; – Νέα συγκάλυψη»

Pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας

1 / 3