«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

Για τις ανάγκες της παράστασης Μακμπεθ, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου αναζητούνται παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.
Η ακρόαση απευθύνεται σε μικρόσωμα αγόρια και κορίτσια με έφεση στην κίνηση. Η ακρόαση θα γίνει σε δύο φάσεις μεταξύ 23 Μαΐου και 5 Ιουνίου, ενώ οι πρόβες για τα παιδιά πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο.
Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου 2026.
Κάθε παιδί θα απασχολείται σε έως δύο παραστάσεις την εβδομάδα μέχρι τον Απρίλιο του 2027.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό (εάν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μαθήματα μουσικής ή χορού κλπ) και δύο φωτογραφίες του παιδιού (μια κοντινή και μια ολόσωμη) στο mail: [email protected] έως τις 14.5.2026
