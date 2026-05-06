Νέο «Εξοικονομώ»: Τι θα ισχύει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων – Πέντε κρίσιμα ερωτήματα

Το νέο «Εξοικονομώ» των παρόχων ενέργειας που θα αποπληρώνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος βρίσκεται προ των πυλών. Γκρίζες ζώνες, όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις αλλαγές που αποφάσισε η ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) και απέστειλε στο ΥΠΕΝ.

Η ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ με την απόφασή της εισηγείται την αλλαγή του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε οι πάροχοι ρεύματος να γίνουν και χρηματοδότες έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Με τις αλλαγές που επέφερε η ΡΑΑΕΥ ξεκαθαρίζεται ότι μόνον οι ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι οι ενοικιαστές θα μπορούν να κάνουν σύμβαση με τον πάροχο ρεύματος που έχουν επιλέξει και να χρηματοδοτηθούν για να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους.

Το γενικό πλαίσιο είναι ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου που κάνει σύμβαση χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση αποπληρώνει την οφειλή με μηνιαία δόση μέσω του λογαριασμού ρεύματος.

Οι προβλέψεις για τους ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνονται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αναμένεται να ισχύσουν τα εξής:

– Η οφειλή σ’ ένα πάροχο ρεύματος για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού δεν περιορίζει το δικαίωμα του πολίτη ν’ αλλάξει προμηθευτή. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αλλάξει εταιρεία ακόμα κι αν δεν έχει εξοφλήσει στον προηγούμενο προμηθευτή του το δάνειο για τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης.

– Για οφειλή που σχετίζεται μόνο με τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δεν προβλέπεται διακοπή ρεύματος.

– Στους λογαριασμούς ρεύματος που θα λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες που έχουν πάρει χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση θα υπάρχουν τρεις διακριτές κατηγορίες χρεώσεων και συγκεκριμένα:

– Χρεώσεις προμήθειας ρεύματος

– Ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Δίκτυα κ.λπ.).

– Δόσεις δανείου ενεργειακής αναβάθμισης

– Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δυσκολεύεται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται στον λογαριασμό ρεύματος που συμπεριλαμβάνει και τη δόση του δανείου και επιλέξει να δώσει μέρος της οφειλής, τα χρήματα πηγαίνουν αποκλειστικά για την αποπληρωμή της κατανάλωσης ρεύματος.

Τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα

Για να δρομολογηθεί η μετατροπή των παρόχων ενέργειας και σε χρηματοδότες έργων ενεργειακής αναβάθμισης ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και πλείστα τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα:

– Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού έχει κάνει σύμβαση χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης με τον πάροχο Α και αλλάξει πάροχο ρεύματος και πάει στον Β, σε ποιον θα πληρώνει τις δόσεις του δανείου. Θα συνεχίσει να πληρώνει στον παλαιό πάροχο ρεύματος ή θα επιλεγεί μια σύνθετη διαδικασία όπου ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει τις δόσεις στον πάροχο Β και εκείνος θα μεταφέρει τα χρήματα στον πάροχο Α;

– Αν ο ιδιοκτήτες του σπιτιού που έλαβε δάνειο από τον πάροχο ενέργειας αποφασίσει να νοικιάσει το σπίτι πώς διασφαλίζεται ότι ο ενοικιαστής δεν θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις δόσεις; Θα εκδίδεται ξεχωριστός λογαριασμός στον ενοικιαστή του σπιτιού για το ρεύμα και ξεχωριστός λογαριασμός στον ιδιοκτήτη για τις δόσεις του δανείου;

– Οι πάροχοι ενέργειας που θα χρηματοδοτούν έργα αναβάθμισης θα αντλούν τα κονδύλια είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (On-Bill Financing Scheme), είτε μέσω δανειοδότησης του παρόχου ενέργειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικές του ενέργειες. Το ερώτημα είναι, το επιτόκιο του δανείου ενεργειακής αναβάθμισης θα αποφασίζεται από τον κάθε πάροχο ή θα είναι ενιαίο;

– Θα υπάρχει προσημείωση του ακινήτου για το δάνειο ενεργειακής αναβάθμισης;

– Ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής θα αποφασιστεί κεντρικά ή θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των παρόχων ρεύματος;

Μόνο με κριτήρια του παρόχου η επιλογή

Ένα ακόμα γκρίζο στοιχείο στην μετατροπή των παρόχων ενέργειας σε χρηματοδότες ενεργειακής αναβάθμισης σπιτιών είναι το πώς θα επιλέγονται οι ιδιοκτήτες που δηλώσουν ενδιαφέρον.

Όπως προβλέπεται στον Οδικό Χάρτη του ΥΠΕΝ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια η διαδικασία θα είναι η εξής:

– Ο πάροχος ενέργειας δημοσιοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των πελατών σε πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους

– Ο κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης υποβάλλει αίτηση στον πάροχο ενέργειας για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, ο πάροχος εξετάζει την επιλεξιμότητα του πελάτη για συμμετοχή στο πρόγραμμα βάσει του ιστορικού πληρωμών και άλλων στοιχείων που ενδεχομένως επιθυμεί

Άρα, είναι καθαρά και απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των παρόχων ρεύματος οι όροι επιλεξιμότητας. Και μάλιστα ο οδικός χάρτης του ΥΠΕΝ τους δίνει τη δυνατότητα να βάζουν όποιον όρο θέλουν με πρώτο το ιστορικό πληρωμών. Θα μπορούν για παράδειγμα να θέτουν και όρος όπως το εισόδημα και η ηλικία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

