Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες… και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Η καλοκαιρία των τελευταίων ημερών μας αποχαιρετά μαζί με τον Απρίλιο και το σενάριο αλλάζει απότομα, αποδεικνύοντας ότι η φύση δεν αναγνωρίζει αργίες ούτε σέβεται τις αποδράσεις μας. Αν πολλοί ονειρεύονταν τριήμερο στην εξοχή ή χαλάρωση στην ξαπλώστρα, η ατμόσφαιρα το έβαλε στο μάτι να τους χαλάσει τα σχέδια. Αντί για το πρώτο μπάνιο, ετοιμαστείτε για μια ασυνήθιστη και επιθετική ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία, που θα μας αναγκάσει να ξεθάψουμε τα βαριά μπουφάν, αφού η θερμοκρασία θα κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Για σήμερα Πέμπτη, η ημέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, όμως η μετάβαση προς την αστάθεια ξεκινά σταδιακά από το μεσημέρι. Από τη Θράκη και τη Μακεδονία οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν στο Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κεντρική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, αλλά στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ισχυρούς βοριάδες 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για τελευταία φορά, αγγίζοντας τους 24 με 26 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, ενώ στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς πριν οι νεφώσεις αυξηθούν το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη η αλλαγή θα είναι πιο βίαιη, με βροχές που θα ενταθούν τη νύχτα και βοριάδες έως 6 μποφόρ, κρατώντας το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς.

Από αύριο Πρωτομαγιά, η «ψυχρολουσία» θα είναι καθολική. Το κρύο θα είναι πραγματικά ασυνήθιστο, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να μην ξεπερνά τους 14°C στην Αθήνα και τους 12°C στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα βόρεια και ανατολικά θα κυμανθεί γενικά μεταξύ 13-16°C. Στα δυτικά και τις Κυκλάδες ο υδράργυρος θα δείξει 17-18°C, ενώ η Κρήτη και η Ρόδος θα κρατήσουν λίγο ακόμα τη ζέστη (21-24°C). Το Σάββατο, το κρύο κατηφορίζει νοτιότερα με πτώση 2-4°C σε Κυκλάδες, Κρήτη και Ρόδο, ενώ στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθεί μια μικρή «ανάσα» ανόδου (Θεσσαλονίκη 14°C). Την Κυριακή, η ψυχρή μάζα επιμένει στο Αιγαίο με περαιτέρω πτώση 2-4°C, ενώ στα δυτικά θα δούμε μια μικρή άνοδο. Το πιο σουρεαλιστικό στοιχείο θα είναι τα χιόνια και ο παγετός στα κεντρικά και βόρεια ορεινά μας, όπου οι μέγιστες θα είναι έως και 5°C χαμηλότερες!

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις στο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο στα 7-8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή στο ΝΑ Αιγαίο θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ισχυρές ριπές σε Αιγαίο, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Αν. & Ν. Πελοπόννησο, Θράκη και Κρήτη, που θα κάνουν το πλέξιμο του στεφανιού μια πραγματική πρόκληση, αφού θα χρειάζεται… δέσιμο με συρματόσχοινο για να μην το πάρει ο αέρας. Όσο για τις βροχές, την Πρωτομαγιά θα επηρεαστούν κυρίως η Δ. και Κ. Μακεδονία, τα παράκτια της Θεσσαλίας, η Εύβοια, η Κεντρική Στερεά και η Μεσσηνία. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Χανιά και την Κυριακή θα εντοπίζονται στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Παρά την απογοήτευση για τα χαμένα μπάνια, κάντε υπομονή τρεις μέρες! Η νέα εβδομάδα φαίνεται να διορθώνει το λάθος της ατμόσφαιρας και φέρνει πίσω το καλοκαίρι και τον ήλιο. Είτε μείνετε είτε φύγετε, απολαύστε το τριήμερο με προσοχή στους δρόμους και καλό μήνα σε όλους, έστω και με αναμμένο καλοριφέρ!

