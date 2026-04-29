Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 29/4, στα Μακρίσια Ηλείας, με θύμα έναν 13χρονο μαθητή, ο οποίος υπέστη σοβαρότατα τραύματα όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο ανήλικος οδηγούσε το πατίνι του σε κεντρικό δρόμο του χωριού και, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο ΙΧ. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 13χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το παιδί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

