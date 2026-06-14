Πόλο – Ολυμπιακός: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι πρωταθλήτριες Ευρώπης – Πριμ 100.000 ευρώ από τον Μαρινάκη

Επέστρεψε το μεσημέρι στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή (12/6) πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League, για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Οι αθλήτριες και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε πούλμαν, με προορισμό το πάρκινγκ του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης», όπου οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» είχαν ετοιμάσει υποδοχή για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Μέσα στο πούλμαν, μάλιστα, ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης, ανακοίνωσε στις πολίστριες ότι ο πρόεδρος της πειραϊκής ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, αποφάσισε να τις ανταμείψει με πριμ, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ.

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