Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη (Video)

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Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες, φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στο Ρέθυμνο.

Η προληπτική εκκένωση της περιοχής πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 29/7, με τουρίστες και κατοίκους να εγκαταλείπουν την Αγία Γαλήνη για λόγους ασφαλείας.

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού έθεσε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης φιλοξενίας, ενώ έχει προβλεφθεί, εφόσον χρειαστεί, να διατεθούν και σχολικές μονάδες του δήμου για την κάλυψη επιπλέον αναγκών.

Στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήματος Μοιρών, οι οποίοι συνδράμουν στη φιλοξενία και την υποστήριξη των πολιτών.

Η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε με λεωφορεία, ενώ η διάθεση των χώρων του Δήμου Φαιστού αποφασίστηκε έπειτα από συνεννόηση της δημοτικής αρχής με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής φιλοξενία όσων απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη.

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