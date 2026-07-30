search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 00:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 00:13

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη (Video)

30.07.2026 00:13
kriti

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες, φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στο Ρέθυμνο.

Η προληπτική εκκένωση της περιοχής πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 29/7, με τουρίστες και κατοίκους να εγκαταλείπουν την Αγία Γαλήνη για λόγους ασφαλείας.

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού έθεσε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης φιλοξενίας, ενώ έχει προβλεφθεί, εφόσον χρειαστεί, να διατεθούν και σχολικές μονάδες του δήμου για την κάλυψη επιπλέον αναγκών.

Στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήματος Μοιρών, οι οποίοι συνδράμουν στη φιλοξενία και την υποστήριξη των πολιτών.

Η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε με λεωφορεία, ενώ η διάθεση των χώρων του Δήμου Φαιστού αποφασίστηκε έπειτα από συνεννόηση της δημοτικής αρχής με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής φιλοξενία όσων απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη.

Διαβάστε επίσης:

Ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη: Δύο πυροσβέστες νεκροί στο Ρέθυμνο, 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν – Κάηκαν σπίτια (Videos)

Οκτώ συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη τη χώρα – Μεταξύ των συλληφθέντων ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρου

AtmoHub: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τους καπνούς από τις φωτιές σε Κρήτη, Λέσβο και Τουρκία (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζωνιανά: «Απόβαση» 28 κλιμάκιων από την Αθήνα για ελέγχους σε κτηνοτροφικά μητρώα, συνοδεία 200 αστυνομικών

kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη (Video)

ios dytikou neilou- new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Τέσσερις θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου – 21 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

fotia-rethymno-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη: Δύο πυροσβέστες νεκροί, 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν, κάηκαν σπίτια (Videos)

jared leto
LIFESTYLE

Τζάρεντ Λέτο: Αρνείται τις καταγγελίες δέκα γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 00:39
vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζωνιανά: «Απόβαση» 28 κλιμάκιων από την Αθήνα για ελέγχους σε κτηνοτροφικά μητρώα, συνοδεία 200 αστυνομικών

kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη (Video)

ios dytikou neilou- new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Τέσσερις θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου – 21 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

1 / 3