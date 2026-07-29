ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

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Τις προβλέψεις για τον καιρό θα αρχίζει να δίνει ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός μέσα από τη συχνότητα του Action 24 από τις 31 Αυγούστου.

«Με πολυετή εμπειρία στην πρόγνωση του καιρού και το μοναδικό, άμεσο και χαρακτηριστικό του ύφος, ο Τάσος Αρνιακός θα βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των τηλεθεατών του ACTION 24, μεταφέροντας με αξιοπιστία και απλό τρόπο όλες τις εξελίξεις για τον καιρό», σημειώνει ο σταθμός τονίζοντας ότι σε περίπου ένα μήνα από τώρα «θα προσφέρει ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την καθημερινότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

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