Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν μετά την αιφνιδιαστική επίθεση

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να δώσει σκληρή απάντηση στις νυχτερινές επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν γερό χτύπημα», είπε ο Τραμπ στο Fox News κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία ως «αιφνιδιαστική επίθεση», λέγοντας ότι οι στρατιώτες είχαν μόλις λίγα λεπτά για να καταρρίψουν τους επερχόμενους πυραύλους.

Σχολιάζοντας τα αμερικανο-σαουδαραβικά πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές «καρκίνο για τον κόσμο».

Παρά τη φαινομενική κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα επιτρέψει στους διαπραγματευτές του να συνεχίσουν τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ επανέλαβε ότι πήγε «πολύ καλά», προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «τώρα καταλαβαίνει», χωρίς να διευκρινίσει σε τι ακριβώς αναφερόταν.

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