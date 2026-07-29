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29.07.2026 18:07

Υπουργείο Εξωτερικών για Κυπριακό: Σταθερός στόχος η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου

29.07.2026 18:07
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«Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, ο οποίος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Χαιρετίζουμε, επίσης, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου» καταλήγει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
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