Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων προς τους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Μετρό, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της σημερινής 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό».

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

Να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος.

που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος. Να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες .

. Να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα .

. Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ.

«Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας “Ελληνικό Μετρό”. Στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο υπερτουρισμός «χτύπησε» και τα Κουφονήσια: Το αδιαχώρητο στην παραλία Ιταλίδα (Video)

Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται











