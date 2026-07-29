Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό

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Τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων προς τους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Μετρό, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της σημερινής 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό».
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
«Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας “Ελληνικό Μετρό”. Στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.
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