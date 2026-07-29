search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 19:06

Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό

29.07.2026 19:06
kipseli rogmes 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων προς τους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Μετρό, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της σημερινής 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό».

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

  • Να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος.
  • Να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες.
  • Να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα.
  • Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ.

«Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας “Ελληνικό Μετρό”. Στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο υπερτουρισμός «χτύπησε» και τα Κουφονήσια: Το αδιαχώρητο στην παραλία Ιταλίδα (Video)

Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

perry-synaulia
LIFESTYLE

Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

dounavis-7234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρώπη στεγνώνει: Ξηρασία, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια – Η νέα πραγματικότητα από τη Βρετανία έως τον Δούναβη

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

O δρ. Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να καταθέσει σε επιτροπή της Γερουσίας για τον κορωνοϊό: Κατήγγειλε «εμμονική βεντέτα» εναντίον του 

kipseli rogmes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

perry-synaulia
LIFESTYLE

Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

dounavis-7234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρώπη στεγνώνει: Ξηρασία, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια – Η νέα πραγματικότητα από τη Βρετανία έως τον Δούναβη

1 / 3