Κυψέλη: Στα κάγκελα οι κάτοικοι για τις ρωγμές – Εξώδικο, συνάντηση με ΤΕΕ και πίεση στο υπουργείο για απαντήσεις

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Η αντιπαράθεση γύρω από τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια και διαμερίσματα της Κυψέλης και τις οποίες οι κάτοικοι αποδίδουν στις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό περνά σε νέα φάση, με την Πρωτοβουλία Κατοίκων να κλιμακώνει τις παρεμβάσεις της τόσο σε θεσμικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Μετά τις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των κτιρίων και η πλήρης διερεύνηση των ζημιών δεν επιδέχονται καθυστερήσεις.

Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται η αναμονή της επίσημης έγγραφης απάντησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα αιτήματα που έχουν ήδη κατατεθεί από την Πρωτοβουλία. Παράλληλα, οι κάτοικοι προχωρούν στην επίδοση κοινού εξωδίκου προς την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία ΑΒΑΞ, με στόχο τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και την επίσημη καταγραφή των αξιώσεών τους για τις ζημιές που έχουν προκληθεί.

Την ίδια ώρα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα συνάντηση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κατά την οποία θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τις γεωτεχνικές μελέτες, τους δομοστατικούς ελέγχους, τις αυτοψίες και την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων. Ενώ αύριο η Πρωτοβουλία έχει προαναγγείλει κινητοποίηση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διεκδικώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Την ίδια στιγμή, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει περιστατικό που αφορά διαμέρισμα επί της οδού Κυψέλης. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Πρωτοβουλία Κατοίκων, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της κοινοπραξίας ΑΒΑΞ συναντήθηκαν με ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος αποδέχθηκε να προχωρήσουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο ακίνητό του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Πρωτοβουλίας, η οποία, ύστερα από συνεννόηση με τον δομοστατικό μηχανικό που έχει αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό των κατοίκων, ξεκαθάρισε ότι μπορούν να αποκατασταθούν μόνο επιφανειακές φθορές που έχουν ήδη καταγραφεί.

Αντίθετα, όπως επισημαίνεται, δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου, όπως κολόνες ή υποστυλώματα, όταν αυτά έχουν κριθεί από τον πραγματογνώμονα ότι απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Η Πρωτοβουλία υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα δομικά στοιχεία δεν αφορούν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος αλλά τη συνολική ασφάλεια της πολυκατοικίας και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παρέμβαση πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα ή να δυσχεράνει την τεχνική αξιολόγηση.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ακόμη ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό εισαγγελική διερεύνηση και θεωρούν πως μέχρι να ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες, οι δομοστατικοί έλεγχοι και οι αυτοψίες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Πολεοδομία, τον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα πρέπει να αποφεύγονται παρεμβάσεις σε κρίσιμα δομικά στοιχεία των κτιρίων.

Πέρα όμως από τη νομική και τεχνική διάσταση της υπόθεσης, οι κάτοικοι επιμένουν ότι οι συνέπειες της κρίσης είναι πλέον εμφανείς και στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρουν, η ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί μετά την εμφάνιση των ρωγμών έχει επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογία πολλών οικογενειών, γι’ αυτό και η Πρωτοβουλία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ζητήσει από τον Δήμο Αθηναίων τη διάθεση εξειδικευμένης υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης για όσους επηρεάζονται από την κατάσταση, θεωρώντας ότι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής αντιμετώπισης της κρίσης.

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