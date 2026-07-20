Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο σε προαύλιο εκκλησίας – Πρόεδρος κοινότητας καταγγέλλει ότι τον γρονθοκόπησε ιερέας

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής, 19/7, στο προαύλιο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όταν ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον ιερέα της περιοχής και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εξελίχθηκε, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, σε περιστατικό με χειροδικία.

Σύμφωνα με το alithianews.gr, στη διάρκεια του καβγά προκλήθηκε τραυματισμός του προέδρου της κοινότητας, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μετά το συμβάν ακολούθησαν αλληλομηνύσεις και προσαγωγές, ενώ στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκε και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού, μετά από μήνυση του ιερέα για εξύβριση.

Η διαφωνία για τις προετοιμασίες του πανηγυριού

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας και κάτοικοι του Νεοχωρίου είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο του ναού, προκειμένου να οργανώσουν το προαύλιο ενόψει του πανηγυριού για τη γιορτή του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ μετέφεραν τραπέζια από την Αγία Μαρίνα, έφτασε στο σημείο φορτηγάκι με τρία άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει την προετοιμασία του ναού για γάμο που ήταν προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της κοινότητας ανέφερε πως δεν είχε λάβει ενημέρωση για την τέλεση του μυστηρίου, με αποτέλεσμα να κληθεί ο εφημέριος του ναού για να δοθούν εξηγήσεις.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της κοινότητας μιλώντας στο alithianews.gr, ο ιερέας έφτασε στον χώρο και ζήτησε σε έντονο τόνο από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν, καθώς και να απομακρύνουν τα αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει στο προαύλιο. Οι κάτοικοι, από την πλευρά τους, φέρεται να απάντησαν πως η απομάκρυνση δεν μπορούσε να γίνει, καθώς είχαν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές προετοιμασίες για την εκδήλωση.

Στη συνέχεια ο ιερέας κάλεσε την Αστυνομία, με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα να φτάνει στο σημείο. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ζήτησε να συλληφθεί ο πρόεδρος της κοινότητας ώστε να προχωρήσει σε μήνυση, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν να περιορίσουν την ένταση.

Στο σημείο βρέθηκαν ακόμη ο νυν αντιδήμαρχος, ο τέως δήμαρχος, πρώην αντιδήμαρχος, αλλά και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ο ιερέας τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος.

Μετά το επεισόδιο, ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο ιερέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησαν μηνύσεις εκατέρωθεν, με αποτέλεσμα να κρατηθούν τόσο ο πρόεδρος, όσο και ο ιερέας, αλλά και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι τρεις αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ σήμερα, 20/7, οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Άλλος ιερέας τέλεσε τον γάμο

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων ενημερώθηκε για το περιστατικό και αποφάσισε να ορίσει διαφορετικό ιερέα για την τέλεση του γάμου, αλλά και για τον εσπερινό. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρξε και για τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Προφήτη Ηλία.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος, δήλωσε στην τοπική ιστοσελίδα πως αισθάνεται ιδιαίτερα στεναχωρημένος για την εξέλιξη των γεγονότων και πως παρακολουθεί την υπόθεση.

Παρέμβαση για το περιστατικό έκανε και ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης, ο οποίος δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο εμπλεκόμενος κληρικός με αμυχές στο πρόσωπο. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Όταν κυβερνούν ευσεβείς ο λαός ευφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς ο λαός καταθλίβεται… Δυστυχώς ιδού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει…».

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