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21.07.2026 08:56

Μαρία Κίτσου: Λάτρεψα τις «Άγριες Μέλισσες» – Σταδιακά αντιλήφθηκα τον χαμό

21.07.2026 08:56
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Για τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι «Άγριες Μέλισσες» μίλησε η Μαρία Κίτσου, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν αντιλήφθηκε εξ αρχής, την τεράστια αποδοχή που γνώρισε η σειρά, καθώς είχε εστιάσει στον ρόλο της και τη μελέτη του.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η ηθοποιός τόνισε η αγάπη του κοινού δεν την άλλαξε, αλλά της έδωσε δύναμη, υπογραμμίζοντας ότι και η ίδια λάτρεψε τις Άγριες Μέλισσες ίπως και αρκετούς ρόλους που έχει παίξει στο θέατρο.

Έπειτα από 11 χρόνια, το 2020, ήρθε η σαρωτική τηλεοπτική επιτυχία με τις Άγριες Μέλισσες. Πώς διαχειριστήκατε αυτή την ολοκληρωτική αλλαγή -εν μία νυκτί ουσιαστικά αφού το κοινό ενθουσιάστηκε με τη σειρά από τα πρώτα κιόλας επεισόδια;

Για να σας πω την αλήθεια, αρχικά δεν το πολυκατάλαβα. Είχα τόση δουλειά, τόσο διάβασμα, τόσες πρόβες… Έπεσα με τα μούτρα στη μελέτη του ρόλου, δεν έβγαινα, δεν συναντούσα κόσμο. Σταδιακά αντιλήφθηκα το χαμό. Δεν άλλαξε κάτι μέσα μου. Το αντιμετώπισα πολύ στωικά, με πολλή ψυχραιμία.

Η αγκαλιά του κοινού σάς έδωσε δύναμη;

Ναι, και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Είναι σπάνιο. Η σειρά έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους. Τις λάτρεψα τις Άγριες Μέλισσες.

Τι άλλο έχετε λατρέψει απ’ όσα έχετε δημιουργήσει;

Αρκετούς ρόλους που έχω παίξει στο θέατρο.

Στη ζωή σας;

Στιγμές. Η ευτυχία είναι στιγμές. Δεν κρατά για πάντα. Η ζωή είναι ένας κύκλος, μια συνεχής εναλλαγή. Έχω περάσει και πολύ ωραίες και πολύ δύσκολες στιγμές.

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